І як це практично зробити. Не зустрічав ні одного посилання в додатках брокерів про перевод паперів до іншого.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 24 лют, 2025 15:41
Re: Ринок ОВДП
Додано: Пон 24 лют, 2025 15:48
Тарифы у каждого ДУ свои, отличаться могут сильно и в зависимости от кучи условий. Например, физику военные бумаги перевести с Привата на Сенс сейчас приблизительно ноль, вроде. Но я не успеваю за всеми изменениями тарифов следить.
Как сравнивать, учитывая, что обычно стоимость перевода не зависит от количества бумаг? При достаточно большом количестве бумаг точно через перевод выгоднее будет.
Письмами в депозитарные отделы. Вот, например,
Востаннє редагувалось moveton в Пон 24 лют, 2025 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 лют, 2025 15:54
Запитайте у брокера, у всіх різні тарифи. Наприклад, Універ вказує так "Зарахування власних ЦП з іншої депозитарної установи" входить до щомісячної плати за комплексне депозитарне обслуговування. Якщо маєте ОВДП в Універі, то зарахування з іншої установи буде безкоштовним. Скільки візьме установа-відправник - треба запитувати окремо.
Додано: Пон 24 лют, 2025 15:58
Re: Ринок ОВДП
поки переведеш ті 100 паперів, витратиш два дні, плату за тариф двох депозитаріїв та ще комісію НБУ тре заплатити, то тих 300 грн. різниці й не вистачить. То якщо 10 тис паперів то може і є якийсь сенс довбатися, а так то все теорія.
Додано: Пон 24 лют, 2025 16:59
Тарифы у каждого ДУ свои, отличаться могут сильно и в зависимости от кучи условий. Например, физику военные бумаги перевести с Привата на Сенс сейчас приблизительно ноль, вроде. Но я не успеваю за всеми изменениями тарифов следить.
Зачисление на счет ДУ Сенсбанка от другого брокера тарифицируются в 300 грн. вне зависимости от количества переводимых ценных бумаг.
Как сравнивать, учитывая, что обычно стоимость перевода не зависит от количества бумаг? При достаточно большом количестве бумаг точно через перевод выгоднее будет.
Если Вы переводите, скажем с ICU, то готовьте еще 500 грн. за один лот (т.е. отдельно начисляется тариф за определенный ISIN).
Додано: Пон 24 лют, 2025 17:22
Re: Ринок ОВДП
Получается у Привата и ICU максимальная доходность на длинных?
Додано: Пон 24 лют, 2025 17:42
Re: Ринок ОВДП
Додано: Пон 24 лют, 2025 18:02
Re: Ринок ОВДП
Почему, собственно, если об этом договор есть? Мониторингу всё равно у кого покупалось. И готовиться к нему нужно одинаково у кого бы ни была покупка. Ну может ещё договор о переводе попросит, его тоже нужно не терять.
Додано: Пон 24 лют, 2025 18:07
Re: Ринок ОВДП
Пумб продает ОВГЗ? Какая процедура? в Приложении мобильном нет...
Додано: Пон 24 лют, 2025 18:10
Отож, і чи варто воно? Безкомісійного виводу, навіть з переказом родичу в межах ПБ, нема, вірніше він є по Універсалці, але ж з неї каса візьме 1%.
1 лям забирати рівно 2 тижні (за винятком суботніх відділень, тоді мінус 1-2 дні), і це якщо затримок не вийде з обох сторін.
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