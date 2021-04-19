edgar_po написав:Відповідь та я ж купив ОВДП у того дядьки (брокера), думаю, не підійде.
Почему, собственно, если об этом договор есть? Мониторингу всё равно у кого покупалось. И готовиться к нему нужно одинаково у кого бы ни была покупка. Ну может ещё договор о переводе попросит, его тоже нужно не терять.
ви мабуть ще не спілкувалися с фінмоном. У кожного банку він свій і обмін даними відсутній. Якщо одному банку ваші документи про походження коштів підходять, то іншому не завжди так. Покупка ОВДП та договір по ним, не входять в перелік документів, що підтверджують походження ваших коштів. Тому при переведенні від одного брокера (банку) до іншого великих пакетів звичайно автоматично викличуть питання.
Navegantes написав:А має б підходити, бо той дядько-брокер є субʼєктом первинного моніторингу і вже перевірив мене як клієнта. І банківські/брокерські забаганки знати все до 4-го коліна треба викорінювати.
Мне рассказывали байку, что до 2022 года, пока финмон при покупке был не опциональный, при погашении финмон вопросов вообще не задавал потому, что раз у тебя бумаги есть, значит при покупке тебя проверяли. Но я уже не верю. Звучит, как сказка о золотом веке
edgar_po написав:ви мабуть ще не спілкувалися с фінмоном.
Мне почему-то припоминается, что и бумаги переводил (согласен, сумма была скромная, даже на лям долларов не потянула) и с финмоном общался по разным поводам, в том числе и связанным с ОВГЗ. Но поверю опытному специалисту, что это ложные воспоминания
edgar_po написав:я про інше. Коли ви переводите якісь суми більше 400 тис. грн., ви повинні бути впевнені, що вони не будуть заблоковані, а не гратися у кого покупка ОВДП на 2-3 коп. більше.
Хто хоче гратися, хай грається. Зараз впевненим на 100 % важко бути, але якщо фінмон адекватний, готовий тебе слухати, а ти готовий все чітко пояснити, то вся процедура проходить нормально для обох сторін. Але якщо фінмон починає просто "качати права", то це вже проблема.