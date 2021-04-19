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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 760761762763
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 18:16

  Алексей77 написав:Пумб продает ОВГЗ? Какая процедура? в Приложении мобильном нет...


В додатку і не планується. Треба до банку звертатися.
https://persona.pumb.ua/government-bonds
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 18:21

  edgar_po написав:
  de Montaigne написав:При достаточно большом количестве бумаг точно через перевод выгоднее будет.

+ зразу треба готувати відповідь для фінмоніторингу "откуда дровишки". Відповідь та я ж купив ОВДП у того дядьки (брокера), думаю, не підійде.


А має б підходити, бо той дядько-брокер є субʼєктом первинного моніторингу і вже перевірив мене як клієнта. І банківські/брокерські забаганки знати все до 4-го коліна треба викорінювати.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 18:22

  moveton написав:
  edgar_po написав:Відповідь та я ж купив ОВДП у того дядьки (брокера), думаю, не підійде.

Почему, собственно, если об этом договор есть? Мониторингу всё равно у кого покупалось. И готовиться к нему нужно одинаково у кого бы ни была покупка. Ну может ещё договор о переводе попросит, его тоже нужно не терять.

ви мабуть ще не спілкувалися с фінмоном. У кожного банку він свій і обмін даними відсутній. Якщо одному банку ваші документи про походження коштів підходять, то іншому не завжди так. Покупка ОВДП та договір по ним, не входять в перелік документів, що підтверджують походження ваших коштів. Тому при переведенні від одного брокера (банку) до іншого великих пакетів звичайно автоматично викличуть питання.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 18:30

  Navegantes написав:
  edgar_po написав:
  de Montaigne написав:При достаточно большом количестве бумаг точно через перевод выгоднее будет.

+ зразу треба готувати відповідь для фінмоніторингу "откуда дровишки". Відповідь та я ж купив ОВДП у того дядьки (брокера), думаю, не підійде.


А має б підходити, бо той дядько-брокер є субʼєктом первинного моніторингу і вже перевірив мене як клієнта. І банківські/брокерські забаганки знати все до 4-го коліна треба викорінювати.

В деяких банках навіть депозитні договори 2015-2019 рр. не підходять в якості долкументів походження коштів, а ви при брокерські договори, більшість яких є тільки в електронному виді.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 18:35

Re: Ринок ОВДП

  edgar_po написав:В деяких банках навіть депозитні договори 2015-2019 рр. не підходять в якості долкументів походження коштів, а ви при брокерські договори, більшість яких є тільки в електронному виді.


Так з такими банками не треба мати серйозних операцій.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 18:40

  Navegantes написав:
  edgar_po написав:В деяких банках навіть депозитні договори 2015-2019 рр. не підходять в якості долкументів походження коштів, а ви при брокерські договори, більшість яких є тільки в електронному виді.


Так з такими банками не треба мати серйозних операцій.

я про інше. Коли ви переводите якісь суми більше 400 тис. грн., ви повинні бути впевнені, що вони не будуть заблоковані, а не гратися у кого покупка ОВДП на 2-3 коп. більше.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 18:43

  Navegantes написав:А має б підходити, бо той дядько-брокер є субʼєктом первинного моніторингу і вже перевірив мене як клієнта. І банківські/брокерські забаганки знати все до 4-го коліна треба викорінювати.

Мне рассказывали байку, что до 2022 года, пока финмон при покупке был не опциональный, при погашении финмон вопросов вообще не задавал потому, что раз у тебя бумаги есть, значит при покупке тебя проверяли. Но я уже не верю. Звучит, как сказка о золотом веке :oops:

  edgar_po написав:ви мабуть ще не спілкувалися с фінмоном.

Мне почему-то припоминается, что и бумаги переводил (согласен, сумма была скромная, даже на лям долларов не потянула) и с финмоном общался по разным поводам, в том числе и связанным с ОВГЗ. Но поверю опытному специалисту, что это ложные воспоминания 8)
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 18:53

Re: Ринок ОВДП

  edgar_po написав:я про інше. Коли ви переводите якісь суми більше 400 тис. грн., ви повинні бути впевнені, що вони не будуть заблоковані, а не гратися у кого покупка ОВДП на 2-3 коп. більше.


Хто хоче гратися, хай грається. Зараз впевненим на 100 % важко бути, але якщо фінмон адекватний, готовий тебе слухати, а ти готовий все чітко пояснити, то вся процедура проходить нормально для обох сторін. Але якщо фінмон починає просто "качати права", то це вже проблема.
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