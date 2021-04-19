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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 25 лют, 2025 01:17
Алексей77 Я теж хотів би отримати відповідь на це.
В плані дохідності прийнятними і конкурентними ПБ бачу bondua (Брокер) і icu з можливістю входу/виходу через зручні банки. Але в bondua немає зараз потрібних мені коротких серій, в icu дохідність менша і я не реєструвався там, а це теж якісь час і морока
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Додано: Вів 25 лют, 2025 01:20
24589 написав:
хто має досвід купівлі військових ОВДП в укргазі? можна повністю без відділення, онлайн з КЕПом? ваш досвід?
Вторинка тільки через Дію
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Додано: Вів 25 лют, 2025 01:27
Десь можна бачити їхні актуальні ціни? Теж саме по: Ексіму, Райфу, Кр.Дніпру, РВС?
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Додано: Вів 25 лют, 2025 04:01
VASH написав:
Сьогодні вніс на Універсальну Голд дружини 5100$, далі банкомат висвітив щось типу "надайте документи, що підтверджують походження коштів". Хоча операціоністка у відділенні стверджувала що обмеження поповнення через банкомат - еквівалент 300000грн/добу. Тобто мав би прийняти ще щонайменше 2000у.е.
Може ще місячні ліміти є або цієї доби вже було поповнення?
До речі, я минулого тижня зміг проштовхнути лише 280 т., більше банкомат не взяв, повернув решту з таким же повідомленням.
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