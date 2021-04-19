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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 761762763764
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 01:17

Алексей77 Я теж хотів би отримати відповідь на це.
В плані дохідності прийнятними і конкурентними ПБ бачу bondua (Брокер) і icu з можливістю входу/виходу через зручні банки. Але в bondua немає зараз потрібних мені коротких серій, в icu дохідність менша і я не реєструвався там, а це теж якісь час і морока
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 01:20

  24589 написав:хто має досвід купівлі військових ОВДП в укргазі? можна повністю без відділення, онлайн з КЕПом? ваш досвід?
Вторинка тільки через Дію
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 01:27

  Navegantes написав:
  Алексей77 написав:Пумб продает ОВГЗ? Какая процедура? в Приложении мобильном нет...


В додатку і не планується. Треба до банку звертатися.
https://persona.pumb.ua/government-bonds
Десь можна бачити їхні актуальні ціни? Теж саме по: Ексіму, Райфу, Кр.Дніпру, РВС?
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 04:01

  VASH написав:Сьогодні вніс на Універсальну Голд дружини 5100$, далі банкомат висвітив щось типу "надайте документи, що підтверджують походження коштів". Хоча операціоністка у відділенні стверджувала що обмеження поповнення через банкомат - еквівалент 300000грн/добу. Тобто мав би прийняти ще щонайменше 2000у.е.
Може ще місячні ліміти є або цієї доби вже було поповнення?
До речі, я минулого тижня зміг проштовхнути лише 280 т., більше банкомат не взяв, повернув решту з таким же повідомленням.
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 07:37

  Visky написав:
  Navegantes написав:
  Алексей77 написав:Пумб продает ОВГЗ? Какая процедура? в Приложении мобильном нет...


В додатку і не планується. Треба до банку звертатися.
https://persona.pumb.ua/government-bonds
Десь можна бачити їхні актуальні ціни? Теж саме по: Ексіму, Райфу, Кр.Дніпру, РВС?


Жодним з цих банків не користуюсь для ОВДП. Знаю, що Райф у себе на сайті публікує інфо, але їх доходності нижче ринка.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 09:08

  Visky написав:
  Navegantes написав:
  Алексей77 написав:Пумб продает ОВГЗ? Какая процедура? в Приложении мобильном нет...


В додатку і не планується. Треба до банку звертатися.
https://persona.pumb.ua/government-bonds
Десь можна бачити їхні актуальні ціни? Теж саме по: Ексіму, Райфу, Кр.Дніпру, РВС?

ОТП ще торгує, є інфа у додатку. Там можливо і подати заявку на придбання на аукціоні, і купити у них з портфелю. Не користуюсь, бо у них є комісії (немов би 0,1% крім військових) і мені зручніше Сенс, ІСU та Приват
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 09:24

Re: Ринок ОВДП

А що значить в Приваті , коли ціна продажу і дата погашення відсутні? В теорії мали б завтра погасити. Чи це в них не глюк, а фіча?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 09:33

Дюрі-бачі Це які саме папери?
Я пару глянув - все є там де "детальніше".
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 09:34

  Дюрі-бачі написав:А що значить в Приваті , коли ціна продажу і дата погашення відсутні? В теорії мали б завтра погасити. Чи це в них не глюк, а фіча?


це фіча, бо Приват дає ціни на завтра, а якщо завтра погашення, то й продажу не може бути
Navegantes
 
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