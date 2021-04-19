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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 25 лют, 2025 16:03
PPO написав:
Панове! Маю намір продати з портфелю в Приватбанку ОВДП в доларах. Як швидко банк здійснює викуп ОВДП і коли надійдуть кошти?
Сьогодні подаєте заявку до 17.00, завтра вона виконується, і завтра ж кошти надходять на рахунок.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 23:24
У пакеті 4150 (які завтра погашаються), є й папери придбані через Дію. Тобто виплата на єПідтримку. З єПідтримки можна зразу переводити на відповідну картку іншого банку, чи спочатку треба перекинути на дебетну картку (банку де відкрита єПідтримка).
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Додано: Сер 26 лют, 2025 00:24
VASH написав:
У пакеті 4150 (які завтра погашаються), є й папери придбані через Дію. Тобто виплата на єПідтримку. З єПідтримки можна зразу переводити на відповідну картку іншого банку, чи спочатку треба перекинути на дебетну картку (банку де відкрита єПідтримка).
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