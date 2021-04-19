|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 25 лют, 2025 16:03
PPO написав:
Панове! Маю намір продати з портфелю в Приватбанку ОВДП в доларах. Як швидко банк здійснює викуп ОВДП і коли надійдуть кошти?
Сьогодні подаєте заявку до 17.00, завтра вона виконується, і завтра ж кошти надходять на рахунок.
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 143
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 25 лют, 2025 23:24
У пакеті 4150 (які завтра погашаються), є й папери придбані через Дію. Тобто виплата на єПідтримку. З єПідтримки можна зразу переводити на відповідну картку іншого банку, чи спочатку треба перекинути на дебетну картку (банку де відкрита єПідтримка).
-
VASH
-
-
- Повідомлень: 634
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 26 лют, 2025 00:24
VASH написав:
У пакеті 4150 (які завтра погашаються), є й папери придбані через Дію. Тобто виплата на єПідтримку. З єПідтримки можна зразу переводити на відповідну картку іншого банку, чи спочатку треба перекинути на дебетну картку (банку де відкрита єПідтримка).
можна зразу
-
24589
-
-
- Повідомлень: 140
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 26 лют, 2025 05:25
Visky написав: Алексей77 написав: Visky написав:
А з Привата як думаєте виводити? І якщо суми лямові? Чи Ви тільки перевкладаєтесь, без виводу основної частки?
Выводить с лимитами через кассу придется. У них максимальный процент по овгз. Если не это то его не рассматривал вообще
Отож, і чи варто воно? Безкомісійного виводу, навіть з переказом родичу в межах ПБ, нема, вірніше він є по Універсалці, але ж з неї каса візьме 1%.
1 лям забирати рівно 2 тижні (за винятком суботніх відділень, тоді мінус 1-2 дні), і це якщо затримок не вийде з обох сторін.
ПБ зараз має суттєву перевагу в дохідності, яка, як мені здається, загалом скрізь трохи припала у порівнянні з січнем.
Тут бачу 2 способи вивода з ПБ:
1. Купівля частин через рахунки родичів з їхнею згодою походити до каси, обо оформити довіреності. В ПБ оформляли їх, не знаю чи платно (це також засіб від ФМ).
2. Вивід коштів через Дію шляхом купівлі паперів з найближчим погашенням.
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1365
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 26 лют, 2025 07:36
VASH написав:
У пакеті 4150 (які завтра погашаються), є й папери придбані через Дію. Тобто виплата на єПідтримку. З єПідтримки можна зразу переводити на відповідну картку іншого банку, чи спочатку треба перекинути на дебетну картку (банку де відкрита єПідтримка).
В Дії лише військові ОВДП, 4150 ніколи такими не були. Як ви могли їх придбати через Дію?
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 143
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 26 лют, 2025 07:52
Navegantes Дійсно, цю частку купував на дружину за схемою: Приват - Поповнення ІКУ (портмоне). Відповідно куди віводити кошти не вказано. Сьогодні (після 9 години) зателефоную до ІКУ та надам реквізити потрібного рахунку для виводу коштів.
А інформація, яку надав шановний 24589 буде корисна щодо найближчих Макіївки та Судаку.
-
VASH
-
-
- Повідомлень: 634
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 26 лют, 2025 08:18
VASH написав:Navegantes
Дійсно, цю частку купував на дружину за схемою: Приват - Поповнення ІКУ (портмоне). Відповідно куди віводити кошти не вказано. Сьогодні (після 9 години) зателефоную до ІКУ та надам реквізити потрібного рахунку для виводу коштів.
А інформація, яку надав шановний 24589
буде корисна щодо найближчих Макіївки та Судаку.
Кошти впадуть на рахунок дружини в ICU, вивести зможете не раніше ніж завтра. Ви користуєтеся onboarding.online.icu? Там можна вказати всі бажані рахунки для виводу коштів. Подати заявку на вивід можна через ICU Trade (додаток або вебверсія)
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 143
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|2887
|
|
|1
|2528
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
|
|62
|95853
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|