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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 762763764765
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 16:03

  PPO написав:Панове! Маю намір продати з портфелю в Приватбанку ОВДП в доларах. Як швидко банк здійснює викуп ОВДП і коли надійдуть кошти?


Сьогодні подаєте заявку до 17.00, завтра вона виконується, і завтра ж кошти надходять на рахунок.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 23:24

Re: Ринок ОВДП

У пакеті 4150 (які завтра погашаються), є й папери придбані через Дію. Тобто виплата на єПідтримку. З єПідтримки можна зразу переводити на відповідну картку іншого банку, чи спочатку треба перекинути на дебетну картку (банку де відкрита єПідтримка).
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 00:24

  VASH написав:У пакеті 4150 (які завтра погашаються), є й папери придбані через Дію. Тобто виплата на єПідтримку. З єПідтримки можна зразу переводити на відповідну картку іншого банку, чи спочатку треба перекинути на дебетну картку (банку де відкрита єПідтримка).

можна зразу
24589
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 05:25

  Visky написав:
  Алексей77 написав:
  Visky написав:А з Привата як думаєте виводити? І якщо суми лямові? Чи Ви тільки перевкладаєтесь, без виводу основної частки?
Выводить с лимитами через кассу придется. У них максимальный процент по овгз. Если не это то его не рассматривал вообще
Отож, і чи варто воно? Безкомісійного виводу, навіть з переказом родичу в межах ПБ, нема, вірніше він є по Універсалці, але ж з неї каса візьме 1%.
1 лям забирати рівно 2 тижні (за винятком суботніх відділень, тоді мінус 1-2 дні), і це якщо затримок не вийде з обох сторін.
ПБ зараз має суттєву перевагу в дохідності, яка, як мені здається, загалом скрізь трохи припала у порівнянні з січнем.
Тут бачу 2 способи вивода з ПБ:
1. Купівля частин через рахунки родичів з їхнею згодою походити до каси, обо оформити довіреності. В ПБ оформляли їх, не знаю чи платно (це також засіб від ФМ).
2. Вивід коштів через Дію шляхом купівлі паперів з найближчим погашенням.
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 07:36

  VASH написав:У пакеті 4150 (які завтра погашаються), є й папери придбані через Дію. Тобто виплата на єПідтримку. З єПідтримки можна зразу переводити на відповідну картку іншого банку, чи спочатку треба перекинути на дебетну картку (банку де відкрита єПідтримка).


В Дії лише військові ОВДП, 4150 ніколи такими не були. Як ви могли їх придбати через Дію?
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 07:52

Navegantes Дійсно, цю частку купував на дружину за схемою: Приват - Поповнення ІКУ (портмоне). Відповідно куди віводити кошти не вказано. Сьогодні (після 9 години) зателефоную до ІКУ та надам реквізити потрібного рахунку для виводу коштів.
А інформація, яку надав шановний 24589 буде корисна щодо найближчих Макіївки та Судаку.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 08:18

  VASH написав:Navegantes Дійсно, цю частку купував на дружину за схемою: Приват - Поповнення ІКУ (портмоне). Відповідно куди віводити кошти не вказано. Сьогодні (після 9 години) зателефоную до ІКУ та надам реквізити потрібного рахунку для виводу коштів.
А інформація, яку надав шановний 24589 буде корисна щодо найближчих Макіївки та Судаку.


Кошти впадуть на рахунок дружини в ICU, вивести зможете не раніше ніж завтра. Ви користуєтеся onboarding.online.icu? Там можна вказати всі бажані рахунки для виводу коштів. Подати заявку на вивід можна через ICU Trade (додаток або вебверсія)
Navegantes
 
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