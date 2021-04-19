У пакеті 4150 (які завтра погашаються), є й папери придбані через Дію. Тобто виплата на єПідтримку. З єПідтримки можна зразу переводити на відповідну картку іншого банку, чи спочатку треба перекинути на дебетну картку (банку де відкрита єПідтримка).
VASH написав:У пакеті 4150 (які завтра погашаються), є й папери придбані через Дію. Тобто виплата на єПідтримку. З єПідтримки можна зразу переводити на відповідну картку іншого банку, чи спочатку треба перекинути на дебетну картку (банку де відкрита єПідтримка).
Visky написав:А з Привата як думаєте виводити? І якщо суми лямові? Чи Ви тільки перевкладаєтесь, без виводу основної частки?
Выводить с лимитами через кассу придется. У них максимальный процент по овгз. Если не это то его не рассматривал вообще
Отож, і чи варто воно? Безкомісійного виводу, навіть з переказом родичу в межах ПБ, нема, вірніше він є по Універсалці, але ж з неї каса візьме 1%. 1 лям забирати рівно 2 тижні (за винятком суботніх відділень, тоді мінус 1-2 дні), і це якщо затримок не вийде з обох сторін.
ПБ зараз має суттєву перевагу в дохідності, яка, як мені здається, загалом скрізь трохи припала у порівнянні з січнем. Тут бачу 2 способи вивода з ПБ: 1. Купівля частин через рахунки родичів з їхнею згодою походити до каси, обо оформити довіреності. В ПБ оформляли їх, не знаю чи платно (це також засіб від ФМ). 2. Вивід коштів через Дію шляхом купівлі паперів з найближчим погашенням.
VASH написав:У пакеті 4150 (які завтра погашаються), є й папери придбані через Дію. Тобто виплата на єПідтримку. З єПідтримки можна зразу переводити на відповідну картку іншого банку, чи спочатку треба перекинути на дебетну картку (банку де відкрита єПідтримка).
В Дії лише військові ОВДП, 4150 ніколи такими не були. Як ви могли їх придбати через Дію?
Navegantes Дійсно, цю частку купував на дружину за схемою: Приват - Поповнення ІКУ (портмоне). Відповідно куди віводити кошти не вказано. Сьогодні (після 9 години) зателефоную до ІКУ та надам реквізити потрібного рахунку для виводу коштів. А інформація, яку надав шановний 24589 буде корисна щодо найближчих Макіївки та Судаку.
VASH написав:Navegantes Дійсно, цю частку купував на дружину за схемою: Приват - Поповнення ІКУ (портмоне). Відповідно куди віводити кошти не вказано. Сьогодні (після 9 години) зателефоную до ІКУ та надам реквізити потрібного рахунку для виводу коштів. А інформація, яку надав шановний 24589 буде корисна щодо найближчих Макіївки та Судаку.
Кошти впадуть на рахунок дружини в ICU, вивести зможете не раніше ніж завтра. Ви користуєтеся onboarding.online.icu? Там можна вказати всі бажані рахунки для виводу коштів. Подати заявку на вивід можна через ICU Trade (додаток або вебверсія)