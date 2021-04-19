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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 763764765766
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:11

Re: Ринок ОВДП

Добрый день. Немного прояснилась ситуация. Деньги по ОВГЗ попадут на котловой счет в МТБ банке. Вопрос - будет ли комиссия за перевод с этого котлового счета в МТБ за зачисление на мой счет в другом банке? например в Сенс банк. Какая практика по котловым счетам в принципе может ли быть комиссия за перевод в другой банк? Или дело мутное и лучше действовать через Дию с указанием Е пидтримки Сенс банка на выплату? Просто опасаюсь, а вдруг какие то лимиты есть по карте МТБ на покупку военных через Дию.
Алексей77
 
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  #<1 ... 763764765766
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