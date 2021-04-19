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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 763764765766
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:11

Re: Ринок ОВДП

Добрый день. Немного прояснилась ситуация. Деньги по ОВГЗ попадут на котловой счет в МТБ банке. Вопрос - будет ли комиссия за перевод с этого котлового счета в МТБ за зачисление на мой счет в другом банке? например в Сенс банк. Какая практика по котловым счетам в принципе может ли быть комиссия за перевод в другой банк? Или дело мутное и лучше действовать через Дию с указанием Е пидтримки Сенс банка на выплату? Просто опасаюсь, а вдруг какие то лимиты есть по карте МТБ на покупку военных через Дию.
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:54

  Алексей77 написав:Добрый день. Немного прояснилась ситуация. Деньги по ОВГЗ попадут на котловой счет в МТБ банке. Вопрос - будет ли комиссия за перевод с этого котлового счета в МТБ за зачисление на мой счет в другом банке? например в Сенс банк. Какая практика по котловым счетам в принципе может ли быть комиссия за перевод в другой банк? Или дело мутное и лучше действовать через Дию с указанием Е пидтримки Сенс банка на выплату? Просто опасаюсь, а вдруг какие то лимиты есть по карте МТБ на покупку военных через Дию.

не зовсім розумію до чого котловий рахунок МТБ. у вас ОВДП на єпідтримку МТБ гасяться?
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:00

  Алексей77 написав:Вопрос - будет ли комиссия за перевод с этого котлового счета в МТБ за зачисление на мой счет в другом банке? например в Сенс банк.

Читать тарифы банка-получателя о комисе за входящий СЭП. Тут не важно откуда был перевод. Комис в общем случае бывает. Например, при переводе на Приватовскую для выплат.

  Алексей77 написав:Какая практика по котловым счетам в принципе может ли быть комиссия за перевод в другой банк?

Как я уже писал, ещё как может. Вангую, что для МТБ это будет "1 % мін. 10 грн", но лучше в его поддержке уточнять. Или дождаться фактического перевода и тогда точно будет видно :mrgreen:

  Алексей77 написав:Или дело мутное и лучше действовать через Дию с указанием Е пидтримки Сенс банка на выплату? Просто опасаюсь, а вдруг какие то лимиты есть по карте МТБ на покупку военных через Дию.

Дело вполне ясное. Про лимиты интернет-покупок по их карте поддержка МТБ тоже должна знать 8) Нигде не видел, чтобы для покупок ОВГЗ через Дию кто-то устанавливал какой-то специальный лимит.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:02

24589
Выплата по ОВГЗ зайдет на текущий в МТБ. Для этого он и открыт изначально. Это не военные облигации. Хочу сразу кинуть на мой счет в Сенсе например, а деньги с МТБ будут пересылаться с их котлового (так мне сказали в МТБ)
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:07

  Алексей77 написав:24589
Выплата по ОВГЗ зайдет на текущий в МТБ. Для этого он и открыт изначально. Это не военные облигации. Хочу сразу кинуть на мой счет в Сенсе например, а деньги с МТБ будут пересылаться с их котлового (так мне сказали в МТБ)
На Сенс зайдёт БЕЗ комис. А по МТБ уточняйте у них
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:39

Re: Ринок ОВДП

Коли Приват виплачує ОВДП?
Дюрі-бачі
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