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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 26 лют, 2025 13:11
Добрый день. Немного прояснилась ситуация. Деньги по ОВГЗ попадут на котловой счет в МТБ банке. Вопрос - будет ли комиссия за перевод с этого котлового счета в МТБ за зачисление на мой счет в другом банке? например в Сенс банк. Какая практика по котловым счетам в принципе может ли быть комиссия за перевод в другой банк? Или дело мутное и лучше действовать через Дию с указанием Е пидтримки Сенс банка на выплату? Просто опасаюсь, а вдруг какие то лимиты есть по карте МТБ на покупку военных через Дию.
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Алексей77
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Додано: Сер 26 лют, 2025 13:54
Алексей77 написав:
Добрый день. Немного прояснилась ситуация. Деньги по ОВГЗ попадут на котловой счет в МТБ банке. Вопрос - будет ли комиссия за перевод с этого котлового счета в МТБ за зачисление на мой счет в другом банке? например в Сенс банк. Какая практика по котловым счетам в принципе может ли быть комиссия за перевод в другой банк? Или дело мутное и лучше действовать через Дию с указанием Е пидтримки Сенс банка на выплату? Просто опасаюсь, а вдруг какие то лимиты есть по карте МТБ на покупку военных через Дию.
не зовсім розумію до чого котловий рахунок МТБ. у вас ОВДП на єпідтримку МТБ гасяться?
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Додано: Сер 26 лют, 2025 14:00
Алексей77 написав:
Вопрос - будет ли комиссия за перевод с этого котлового счета в МТБ за зачисление на мой счет в другом банке? например в Сенс банк.
Читать тарифы банка-получателя о комисе за входящий СЭП. Тут не важно откуда был перевод. Комис в общем случае бывает. Например, при переводе на Приватовскую для выплат.
Алексей77 написав:
Какая практика по котловым счетам в принципе может ли быть комиссия за перевод в другой банк?
Как я уже писал, ещё как может. Вангую, что для МТБ это будет "1 % мін. 10 грн", но лучше в его поддержке уточнять. Или дождаться фактического перевода и тогда точно будет видно
Алексей77 написав:
Или дело мутное и лучше действовать через Дию с указанием Е пидтримки Сенс банка на выплату? Просто опасаюсь, а вдруг какие то лимиты есть по карте МТБ на покупку военных через Дию.
Дело вполне ясное. Про лимиты интернет-покупок по их карте поддержка МТБ тоже должна знать
Нигде не видел, чтобы для покупок ОВГЗ через Дию кто-то устанавливал какой-то специальный лимит.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 14:02
24589
Выплата по ОВГЗ зайдет на текущий в МТБ. Для этого он и открыт изначально. Это не военные облигации. Хочу сразу кинуть на мой счет в Сенсе например, а деньги с МТБ будут пересылаться с их котлового (так мне сказали в МТБ)
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Алексей77
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Додано: Сер 26 лют, 2025 14:07
Алексей77 написав:24589
Выплата по ОВГЗ зайдет на текущий в МТБ. Для этого он и открыт изначально. Это не военные облигации. Хочу сразу кинуть на мой счет в Сенсе например, а деньги с МТБ будут пересылаться с их котлового (так мне сказали в МТБ)
На Сенс зайдёт БЕЗ комис. А по МТБ уточняйте у них
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Додано: Сер 26 лют, 2025 14:39
Коли Приват виплачує ОВДП?
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Додано: Сер 26 лют, 2025 16:28
Алексей77
ну так немає тарифів "котлового" рахунку. вам треба дивитись тарифи того карткового продукту (або поточного рахунку без картки), який у вас відкритий. а звідки безпосередньо відправляється платіж в СЕП НБУ, в даному випадку, ролі не грає і є лише технічним нюансом
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Додано: Сер 26 лют, 2025 16:42
Від Кінто зайшли гроші за 4150.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 17:13
VASH написав:
Від Кінто зайшли гроші за 4150.
Південний, те ж саме, - досі нема... 😔😔😔
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Додано: Сер 26 лют, 2025 17:16
asti написав: VASH написав:
Від Кінто зайшли гроші за 4150.
Південний, те ж саме, - досі нема... 😔😔😔
Складно зрозуміти, що Ви мали на увазі
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