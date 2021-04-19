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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 26 лют, 2025 17:34
VASH написав: asti написав: VASH написав:
Від Кінто зайшли гроші за 4150.
Південний, те ж саме, - досі нема... 😔😔😔
Складно зрозуміти, що Ви мали на увазі
"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать." (с)
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Додано: Сер 26 лют, 2025 17:53
VASH написав: asti написав: VASH написав:
Від Кінто зайшли гроші за 4150.
Південний, те ж саме, - досі нема... 😔😔😔
Складно зрозуміти, що Ви мали на увазі
"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать." (с)[/quote]
Якось так
Ітого щодо 4150: Кінто - гроші зайшли та куплені нові папери, а ні в ІКУ, а ні у Брнду - на їх рахунках "0"... Дзвонив, кажуть багато роботи.
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