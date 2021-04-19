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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 26 лют, 2025 17:34
VASH написав: asti написав: VASH написав:
Від Кінто зайшли гроші за 4150.
Південний, те ж саме, - досі нема... 😔😔😔
Складно зрозуміти, що Ви мали на увазі
"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать." (с)
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Додано: Сер 26 лют, 2025 17:53
VASH написав: asti написав: VASH написав:
Від Кінто зайшли гроші за 4150.
Південний, те ж саме, - досі нема... 😔😔😔
Складно зрозуміти, що Ви мали на увазі
"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать." (с)[/quote]
Якось так
Ітого щодо 4150: Кінто - гроші зайшли та куплені нові папери, а от ні в ІКУ, а ні у Бонду - на їх рахунках "0"... Дзвонив, кажуть багато роботи.
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VASH
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Додано: Сер 26 лют, 2025 18:04
а чо в іку вони мали бути? все завтра. вже всеодно торгова сесія закрита, навіть якби були сьогодні, ціни то завтрашні
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Додано: Сер 26 лют, 2025 18:17
Не получается в ДИЕ военные ОВГЗ купить пишет Ваш банк отклонил покупку, хотя в мой банк не приходил запрос на списание денег. Может у Укргаза т.к. Дия вроде на нем есть ограничения по сумме покупки?
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Алексей77
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Додано: Сер 26 лют, 2025 18:34
Алексей77 написав:
Не получается в ДИЕ военные ОВГЗ купить пишет Ваш банк отклонил покупку, хотя в мой банк не приходил запрос на списание денег. Может у Укргаза т.к. Дия вроде на нем есть ограничения по сумме покупки?
Раньше было в 400к за операцию. Может и сейчас осталось. Я в этом году больше 150к за раз ещё не пробовал. Но если "в мой банк не приходил запрос на списание денег" - это всего лишь утверждает поддержка банка, то это тоже сильно не факт. Зачастую это значит, что поддержка не знает куда смотреть.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 18:43
Алексей77 написав:
Не получается в ДИЕ военные ОВГЗ купить пишет Ваш банк отклонил покупку, хотя в мой банк не приходил запрос на списание денег. Может у Укргаза т.к. Дия вроде на нем есть ограничения по сумме покупки?
Какой банк?
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Додано: Сер 26 лют, 2025 18:51
Да есть лимит на покупку до 400 тыс за раз
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Алексей77
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Додано: Сер 26 лют, 2025 19:00
Bond - пока нет зачисления.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 19:21
Подскажите, а можно купить ОВГЗ в ДИИ с карты Пивденного через Сенс, например, с зачислением на Е-пидтримку Укргаза или того же Пивденного? Кто-нибудь так делал, делает?! Поделитесь опытом плизз!!
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asti
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