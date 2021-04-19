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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 765766767768>
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:34

  VASH написав:
  asti написав:
  VASH написав:Від Кінто зайшли гроші за 4150.
Південний, те ж саме, - досі нема... 😔😔😔

Складно зрозуміти, що Ви мали на увазі


"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать." (с)
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:53

  VASH написав:
  asti написав:
  VASH написав:Від Кінто зайшли гроші за 4150.
Південний, те ж саме, - досі нема... 😔😔😔

Складно зрозуміти, що Ви мали на увазі


"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать." (с)[/quote]
Якось так :D :D :D
Ітого щодо 4150: Кінто - гроші зайшли та куплені нові папери, а от ні в ІКУ, а ні у Бонду - на їх рахунках "0"... Дзвонив, кажуть багато роботи.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 18:04

  VASH написав:Якось так :D :D :D
Ітого щодо 4150: Кінто - гроші зайшли та куплені нові папери, а от ні в ІКУ, а ні у Бонду - на їх рахунках "0"... Дзвонив, кажуть багато роботи.

а чо в іку вони мали бути? все завтра. вже всеодно торгова сесія закрита, навіть якби були сьогодні, ціни то завтрашні
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 18:17

Re: Ринок ОВДП

Не получается в ДИЕ военные ОВГЗ купить пишет Ваш банк отклонил покупку, хотя в мой банк не приходил запрос на списание денег. Может у Укргаза т.к. Дия вроде на нем есть ограничения по сумме покупки?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 18:34

  Алексей77 написав:Не получается в ДИЕ военные ОВГЗ купить пишет Ваш банк отклонил покупку, хотя в мой банк не приходил запрос на списание денег. Может у Укргаза т.к. Дия вроде на нем есть ограничения по сумме покупки?

Раньше было в 400к за операцию. Может и сейчас осталось. Я в этом году больше 150к за раз ещё не пробовал. Но если "в мой банк не приходил запрос на списание денег" - это всего лишь утверждает поддержка банка, то это тоже сильно не факт. Зачастую это значит, что поддержка не знает куда смотреть.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 18:43

  Алексей77 написав:Не получается в ДИЕ военные ОВГЗ купить пишет Ваш банк отклонил покупку, хотя в мой банк не приходил запрос на списание денег. Может у Укргаза т.к. Дия вроде на нем есть ограничения по сумме покупки?

Какой банк?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 18:51

Re: Ринок ОВДП

Да есть лимит на покупку до 400 тыс за раз
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 19:00

Re: Ринок ОВДП

Bond - пока нет зачисления.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 19:21

Подскажите, а можно купить ОВГЗ в ДИИ с карты Пивденного через Сенс, например, с зачислением на Е-пидтримку Укргаза или того же Пивденного? Кто-нибудь так делал, делает?! Поделитесь опытом плизз!!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 20:07

ICU суттєво підняв котіровки на 3 бумаги -

UA4000234215 2026-06-24 16.25% +0.7%
UA4000207518 2027-05-26 17.35% +0.65%
UA4000234223 2027-06-09 17.45% +0.75%

:!: :!:
greenozon
 
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