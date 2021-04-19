"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать." (с)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 26 лют, 2025 17:34
Додано: Сер 26 лют, 2025 17:53
"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать." (с)[/quote]
Якось так
Ітого щодо 4150: Кінто - гроші зайшли та куплені нові папери, а от ні в ІКУ, а ні у Бонду - на їх рахунках "0"... Дзвонив, кажуть багато роботи.
Додано: Сер 26 лют, 2025 18:04
Додано: Сер 26 лют, 2025 18:17
Re: Ринок ОВДП
Не получается в ДИЕ военные ОВГЗ купить пишет Ваш банк отклонил покупку, хотя в мой банк не приходил запрос на списание денег. Может у Укргаза т.к. Дия вроде на нем есть ограничения по сумме покупки?
Додано: Сер 26 лют, 2025 18:34
Раньше было в 400к за операцию. Может и сейчас осталось. Я в этом году больше 150к за раз ещё не пробовал. Но если "в мой банк не приходил запрос на списание денег" - это всего лишь утверждает поддержка банка, то это тоже сильно не факт. Зачастую это значит, что поддержка не знает куда смотреть.
Додано: Сер 26 лют, 2025 18:43
Додано: Сер 26 лют, 2025 18:51
Re: Ринок ОВДП
Да есть лимит на покупку до 400 тыс за раз
Додано: Сер 26 лют, 2025 19:00
Re: Ринок ОВДП
Bond - пока нет зачисления.
Додано: Сер 26 лют, 2025 19:21
Подскажите, а можно купить ОВГЗ в ДИИ с карты Пивденного через Сенс, например, с зачислением на Е-пидтримку Укргаза или того же Пивденного? Кто-нибудь так делал, делает?! Поделитесь опытом плизз!!
Додано: Сер 26 лют, 2025 20:07
ICU суттєво підняв котіровки на 3 бумаги -
UA4000234215 2026-06-24 16.25% +0.7%
UA4000207518 2027-05-26 17.35% +0.65%
UA4000234223 2027-06-09 17.45% +0.75%
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