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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 26 лют, 2025 20:52
greenozon написав:
ICU суттєво підняв котіровки на 3 бумаги -
UA4000234215 2026-06-24 16.25% +0.7%
UA4000207518 2027-05-26 17.35% +0.65%
UA4000234223 2027-06-09 17.45% +0.75%
Як би анонсують чергове підвищення обліковки НБУ на наступному засіданні?)
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