Як би анонсують чергове підвищення обліковки НБУ на наступному засіданні?)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 26 лют, 2025 20:52
Додано: Сер 26 лют, 2025 23:21
А в чем проблема? В Дие вы можете купить бумаги у любого из представленных продавцов(сенс, кинто, укргаз...), оплатив с любой карты любого банка с выплатой на е-пидтрымку, открытую в любом банке.
Наверное, удобно открывать е-пидтрымку в том банке, с карты какого оплачиваете бумаги, особенно с учётом нового меморандума. Получил выплату на пидтрымку и перекинул обратно на обычную карту внутри банка, без применения ограничения в 150 тыс.
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Модератори: Ірина_, Модератор
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