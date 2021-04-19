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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 766767768769>
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 20:52

  greenozon написав:ICU суттєво підняв котіровки на 3 бумаги -

UA4000234215 2026-06-24 16.25% +0.7%
UA4000207518 2027-05-26 17.35% +0.65%
UA4000234223 2027-06-09 17.45% +0.75%

:!: :!:


Як би анонсують чергове підвищення обліковки НБУ на наступному засіданні?)
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 23:21

  asti написав:Подскажите, а можно купить ОВГЗ в ДИИ с карты Пивденного через Сенс, например, с зачислением на Е-пидтримку Укргаза или того же Пивденного? Кто-нибудь так делал, делает?! Поделитесь опытом плизз!!

А в чем проблема? В Дие вы можете купить бумаги у любого из представленных продавцов(сенс, кинто, укргаз...), оплатив с любой карты любого банка с выплатой на е-пидтрымку, открытую в любом банке.
Наверное, удобно открывать е-пидтрымку в том банке, с карты какого оплачиваете бумаги, особенно с учётом нового меморандума. Получил выплату на пидтрымку и перекинул обратно на обычную карту внутри банка, без применения ограничения в 150 тыс.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 11:15

Бонд хоч комусь зарахував вчорашнє погашення
:?:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 11:22

Re: Ринок ОВДП

Спасибо за инфопомощь всем господам за вчерашнии консультации по выводу окончившихся ОВДП на Дию. Постарался всем поставить плюсик. Пришлось в Дии с лимитом в 400 тыс. кривляться перед камерой при идентификации. Каждый раз с этим проблемы по их алгоритму подтверждения
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 11:30

  greenozon написав:Бонд хоч комусь зарахував вчорашнє погашення
:?:

Ніт. Були пакети куплені у 5-ти продавців, від усіх зараховано (першими зайшли від Кінто), окрім Бонду. Показово, як на мене... До того ж ціну зворотнього викупу можуть не переглядати тижнями.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 11:37

Тут уже багато разів рахували дохідність. Якщо не перевкладати % від довгих ОВДП раз в півроку, по факту дохідність умовно не 16.25% вийде, а 15.1%. Не дуже й більше, ніж купити короткі умовно під 14-14.25% з чистою дохідністю, а не умовною.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 11:41

Re: Ринок ОВДП

Телефонував до БТС-Брокер (Бонд), несуть якусь маячню - винен Мінфін бо вчора розрахувався пізно ввечері, далі щодо 3-х діб на розрахунки...
Востаннє редагувалось VASH в Чет 27 лют, 2025 11:51, всього редагувалось 1 раз.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 11:46

  Striker написав:Тут уже багато разів рахували дохідність. Якщо не перевкладати % від довгих ОВДП раз в півроку, по факту дохідність умовно не 16.25% вийде, а 15.1%. Не дуже й більше, ніж купити короткі умовно під 14-14.25% з чистою дохідністю, а не умовною.


Було б значно переконливіше за умов наведення розрахунку
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 11:50

Re: Ринок ОВДП

В Сенс ціни на продаж овдп впали ... Вчора продати було вигідніше ніж сйогодні
lamal
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 11:53

  Striker написав:Тут уже багато разів рахували дохідність. Якщо не перевкладати % від довгих ОВДП раз в півроку, по факту дохідність умовно не 16.25% вийде, а 15.1%. Не дуже й більше, ніж купити короткі умовно під 14-14.25% з чистою дохідністю, а не умовною.

А оно должно быть прям в разы больше? Слегка (хотя ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 1%, если предполагать, что девал будет те самые 14% - это огромная разница доходности, если её в валюте считать) есть и ладно. В длинных бумагах в первую очередь интересна фиксация доходности, если предполагать, что в дальнейшем доходность на рынке будет падать. Можно и не угадать, конечно.
moveton
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