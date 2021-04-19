по двох коротких позиціях.
По іншим ніби ні. Треба глянути завтра, можуть скорегувати.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 27 лют, 2025 12:02
Додано: Чет 27 лют, 2025 12:10
в ICU страшний ажіотаж!!!
так мало бумаг на продаж не було ніколи - лише 7 типів (!) бумаг
не встиг купити - постійно писало на фазі покупки помилку (чомусь рашанською)
Операция не может быть выполнена. Нет необходимого количества в инициирующей заявке(18)
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