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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 766767768769
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:02

  lamal написав:В Сенс ціни на продаж овдп впали ... Вчора продати було вигідніше ніж сйогодні


по двох коротких позиціях.
По іншим ніби ні. Треба глянути завтра, можуть скорегувати.
edgar_po
 
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в ICU страшний ажіотаж!!!
так мало бумаг на продаж не було ніколи - лише 7 типів (!) бумаг :D
не встиг купити - постійно писало на фазі покупки помилку (чомусь рашанською)

Операция не может быть выполнена. Нет необходимого количества в инициирующей заявке(18)
greenozon
 
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  #<1 ... 766767768769
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