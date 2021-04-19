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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 27 лют, 2025 12:02
lamal написав:
В Сенс ціни на продаж овдп впали ... Вчора продати було вигідніше ніж сйогодні
по двох коротких позиціях.
По іншим ніби ні. Треба глянути завтра, можуть скорегувати.
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Додано: Чет 27 лют, 2025 12:10
в ICU страшний ажіотаж!!!
так мало бумаг на продаж не було ніколи - лише 7 типів (!) бумаг
не встиг купити - постійно писало на фазі покупки помилку (чомусь рашанською)
Операция не может быть выполнена. Нет необходимого количества в инициирующей заявке(18)
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Додано: Чет 27 лют, 2025 12:26
spiridonwot написав: asti написав:
Подскажите, а можно купить ОВГЗ в ДИИ с карты Пивденного через Сенс, например, с зачислением на Е-пидтримку Укргаза или того же Пивденного? Кто-нибудь так делал, делает?! Поделитесь опытом плизз!!
А в чем проблема? В Дие вы можете купить бумаги у любого из представленных продавцов(сенс, кинто, укргаз...), оплатив с любой карты любого банка с выплатой на е-пидтрымку, открытую в любом банке.
Наверное, удобно открывать е-пидтрымку в том банке, с карты какого оплачиваете бумаги, особенно с учётом нового меморандума. Получил выплату на пидтрымку и перекинул обратно на обычную карту внутри банка, без применения ограничения в 150 тыс.
Но тут интересная ситуация с финмоном получается - например я покупаю с карты Пивденного, на которую мне вчера упало погашение 204150 в Дии через Сенс банк и для погашения указываю снова карту Пивденного - могут у меня быть проблемы с финмоном Сенса (Кинто, ИКУ, Газа) ведь купленные бумаги будут хранится в их депозитарии? Интересно также как проходит погашение - сразу на е пидтрымку или сначала хранителю, а уж потом хранитель разбрасывает на карты?
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Додано: Чет 27 лют, 2025 12:39
greenozon написав:
в ICU страшний ажіотаж!!!
так мало бумаг на продаж не було ніколи - лише 7 типів (!) бумаг
не встиг купити - постійно писало на фазі покупки помилку (чомусь рашанською)
Операция не может быть выполнена. Нет необходимого количества в инициирующей заявке(18)
В Сенсе тоже уменьшилось знатно предложение...
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Додано: Чет 27 лют, 2025 12:40
по бонд юа пришел только купон, ждем основную сумму
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Додано: Чет 27 лют, 2025 12:42
SAndriy1 написав: greenozon написав:
в ICU страшний ажіотаж!!!
так мало бумаг на продаж не було ніколи - лише 7 типів (!) бумаг
не встиг купити - постійно писало на фазі покупки помилку (чомусь рашанською)
Операция не может быть выполнена. Нет необходимого количества в инициирующей заявке(18)
В Сенсе тоже уменьшилось знатно предложение...
не замітив. Де дивитись про "знатне зменшення" ?
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Додано: Чет 27 лют, 2025 12:43
asti написав:
Но тут интересная ситуация с финмоном получается - например я покупаю с карты Пивденного, на которую мне вчера упало погашение 204150 в Дии через Сенс банк и для погашения указываю снова карту Пивденного - могут у меня быть проблемы с финмоном Сенса (Кинто, ИКУ, Газа) ведь купленные бумаги будут хранится в их депозитарии?
Депозитарий финмоном не занимается в принципе. Продавец бумаг в общем случае может, но военных это не касается. В этом плане покупка в Дие у кого попало и выплата кому попало ничем не грозит. Финмон может быть только у банка с которого оплачивали и у которого еПидтримка погашения.
asti написав:
Интересно также как проходит погашение - сразу на е пидтрымку или сначала хранителю, а уж потом хранитель разбрасывает на карты?
Как обычно, т.е. второй вариант. Зачем Минфину напрягаться и изобретать новый велосипед?
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Додано: Чет 27 лют, 2025 12:44
Офігіти!
ICU викинув на продаж 100 000 бумаг
UA4000234223 17.45%
тушать пожежу на ринку
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greenozon
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Додано: Чет 27 лют, 2025 12:46
greenozon написав:
Офігіти!
ICU викинув на продаж 100 000 бумаг
UA4000234223 17.45%
тушать пожежу на ринку
а в чому пожежа ?
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edgar_po
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Додано: Чет 27 лют, 2025 13:01
К слову, а кто-нибудь покупал в Дии ОВГЗ с карты Пивденного гривневой (которая используется для обмена валюты) - там есть комиссии какие то? Горячая не может точно сказать//)
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