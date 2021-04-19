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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 767768769770>
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:02

  lamal написав:В Сенс ціни на продаж овдп впали ... Вчора продати було вигідніше ніж сйогодні


по двох коротких позиціях.
По іншим ніби ні. Треба глянути завтра, можуть скорегувати.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:10

в ICU страшний ажіотаж!!!
так мало бумаг на продаж не було ніколи - лише 7 типів (!) бумаг :D
не встиг купити - постійно писало на фазі покупки помилку (чомусь рашанською)

Операция не может быть выполнена. Нет необходимого количества в инициирующей заявке(18)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:26

  spiridonwot написав:
  asti написав:Подскажите, а можно купить ОВГЗ в ДИИ с карты Пивденного через Сенс, например, с зачислением на Е-пидтримку Укргаза или того же Пивденного? Кто-нибудь так делал, делает?! Поделитесь опытом плизз!!

А в чем проблема? В Дие вы можете купить бумаги у любого из представленных продавцов(сенс, кинто, укргаз...), оплатив с любой карты любого банка с выплатой на е-пидтрымку, открытую в любом банке.
Наверное, удобно открывать е-пидтрымку в том банке, с карты какого оплачиваете бумаги, особенно с учётом нового меморандума. Получил выплату на пидтрымку и перекинул обратно на обычную карту внутри банка, без применения ограничения в 150 тыс.
Но тут интересная ситуация с финмоном получается - например я покупаю с карты Пивденного, на которую мне вчера упало погашение 204150 в Дии через Сенс банк и для погашения указываю снова карту Пивденного - могут у меня быть проблемы с финмоном Сенса (Кинто, ИКУ, Газа) ведь купленные бумаги будут хранится в их депозитарии? Интересно также как проходит погашение - сразу на е пидтрымку или сначала хранителю, а уж потом хранитель разбрасывает на карты?
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:39

  greenozon написав:в ICU страшний ажіотаж!!!
так мало бумаг на продаж не було ніколи - лише 7 типів (!) бумаг :D
не встиг купити - постійно писало на фазі покупки помилку (чомусь рашанською)

Операция не может быть выполнена. Нет необходимого количества в инициирующей заявке(18)

В Сенсе тоже уменьшилось знатно предложение...
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:40

Re: Ринок ОВДП

по бонд юа пришел только купон, ждем основную сумму
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:42

  SAndriy1 написав:
  greenozon написав:в ICU страшний ажіотаж!!!
так мало бумаг на продаж не було ніколи - лише 7 типів (!) бумаг :D
не встиг купити - постійно писало на фазі покупки помилку (чомусь рашанською)

Операция не может быть выполнена. Нет необходимого количества в инициирующей заявке(18)

В Сенсе тоже уменьшилось знатно предложение...


не замітив. Де дивитись про "знатне зменшення" ?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:43

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:Но тут интересная ситуация с финмоном получается - например я покупаю с карты Пивденного, на которую мне вчера упало погашение 204150 в Дии через Сенс банк и для погашения указываю снова карту Пивденного - могут у меня быть проблемы с финмоном Сенса (Кинто, ИКУ, Газа) ведь купленные бумаги будут хранится в их депозитарии?

Депозитарий финмоном не занимается в принципе. Продавец бумаг в общем случае может, но военных это не касается. В этом плане покупка в Дие у кого попало и выплата кому попало ничем не грозит. Финмон может быть только у банка с которого оплачивали и у которого еПидтримка погашения.

  asti написав:Интересно также как проходит погашение - сразу на е пидтрымку или сначала хранителю, а уж потом хранитель разбрасывает на карты?

Как обычно, т.е. второй вариант. Зачем Минфину напрягаться и изобретать новый велосипед?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:44

Офігіти!
ICU викинув на продаж 100 000 бумаг
UA4000234223 17.45%

тушать пожежу на ринку :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:46

  greenozon написав:Офігіти!
ICU викинув на продаж 100 000 бумаг
UA4000234223 17.45%

тушать пожежу на ринку :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


а в чому пожежа ?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:01

К слову, а кто-нибудь покупал в Дии ОВГЗ с карты Пивденного гривневой (которая используется для обмена валюты) - там есть комиссии какие то? Горячая не может точно сказать//)
asti
 
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