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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 767768769770
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:04

Від ІКУ прийшли виплати вчорашніх 204150, що я ранком відправив з рах у ІКУ :wink:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:13

  greenozon написав:Офігіти!
ICU викинув на продаж 100 000 бумаг
UA4000234223 17.45%

тушать пожежу на ринку :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


З чого така бурухлива реакція: з кількості паперів, чи з дохідності?
Щодо дохідності - близька та термінами погашення 7518, як на мене, суттєво цікавіша.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:22

  VASH написав:
  greenozon написав:Офігіти!
ICU викинув на продаж 100 000 бумаг
UA4000234223 17.45%

тушать пожежу на ринку :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


З чого така бурухлива реакція: з кількості паперів, чи з дохідності?
Щодо дохідності - близька та термінами погашення 7518, як на мене, суттєво цікавіша.


зазвичай ICU виставляє 10000 бумаг одного ISIN
раз виставили в 10 раз більше значить на то є причина, гадаю
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:27

цікаво чому такий великий розкид по бумазі UA4000234223
₴1024.26 ICU
₴1040.92 Kinto !
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:41

Re: Ринок ОВДП

На теперішній час на моєму рахунку у Бонда "0" (з погашення 4150). Я так розумію, що й сьогоднішній торговий день втрачено...
Благо там лише 50 паперів. Нічого було із шаромижниками зв’язуватися
Востаннє редагувалось VASH в Чет 27 лют, 2025 13:47, всього редагувалось 1 раз.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:44

  edgar_po написав:
  SAndriy1 написав:
  greenozon написав:в ICU страшний ажіотаж!!!
так мало бумаг на продаж не було ніколи - лише 7 типів (!) бумаг :D
не встиг купити - постійно писало на фазі покупки помилку (чомусь рашанською)

Операция не может быть выполнена. Нет необходимого количества в инициирующей заявке(18)

В Сенсе тоже уменьшилось знатно предложение...


не замітив. Де дивитись про "знатне зменшення" ?

Декілька випусків зникли . Дивитися там, де й завжди. Наприклад 233696 та 231625. Загалом 7 випусків, які були вчора вдень, вже вчора ввечері не відображалися - Сенс написав, що немає їх в продажу, розкупили
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:52

Re: Ринок ОВДП

Полчаса назад зашло тело от Bond, купоны пока не зашли(
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:56

  asti написав:К слову, а кто-нибудь покупал в Дии ОВГЗ с карты Пивденного гривневой (которая используется для обмена валюты) - там есть комиссии какие то? Горячая не может точно сказать//)

Покупка бумаг в Дие приравнивается к оплате за покупку в интернете, МСС код 6211 брокерские услуги. Если у вас в тарифах карты в Пивденном нет комиссий при оплате в интернете или спецкомиссий за МСС код 6211(а у некоторых банков такое есть), то значит все ок. Не хотите копаться в тарифах - купите одну бумагу и посмотрите на комиссии транзакции.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 15:11

Re: Ринок ОВДП

  SAndriy1 написав:233696


вже 16 випусків світить на продаж, у т.ч. і 233696
а 231625, то бенчмарка, вона може не світитися після розпродажу.
edgar_po
 
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