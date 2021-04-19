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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 27 лют, 2025 13:04
Від ІКУ прийшли виплати вчорашніх 204150, що я ранком відправив з рах у ІКУ
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Додано: Чет 27 лют, 2025 13:13
greenozon написав:
Офігіти!
ICU викинув на продаж 100 000 бумаг
UA4000234223 17.45%
тушать пожежу на ринку
З чого така бурухлива реакція: з кількості паперів, чи з дохідності?
Щодо дохідності - близька та термінами погашення 7518, як на мене, суттєво цікавіша.
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Додано: Чет 27 лют, 2025 13:22
VASH написав: greenozon написав:
Офігіти!
ICU викинув на продаж 100 000 бумаг
UA4000234223 17.45%
тушать пожежу на ринку
З чого така бурухлива реакція: з кількості паперів, чи з дохідності?
Щодо дохідності - близька та термінами погашення 7518, як на мене, суттєво цікавіша.
зазвичай ICU виставляє 10000 бумаг одного ISIN
раз виставили в 10 раз більше значить на то є причина, гадаю
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Додано: Чет 27 лют, 2025 13:27
цікаво чому такий великий розкид по бумазі UA4000234223
₴1024.26 ICU
₴1040.92 Kinto !
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Додано: Чет 27 лют, 2025 13:41
На теперішній час на моєму рахунку у Бонда "0" (з погашення 4150). Я так розумію, що й сьогоднішній торговий день втрачено...
Благо там лише 50 паперів. Нічого було із шаромижниками зв’язуватися
Востаннє редагувалось VASH
в Чет 27 лют, 2025 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 27 лют, 2025 13:44
edgar_po написав: SAndriy1 написав: greenozon написав:
в ICU страшний ажіотаж!!!
так мало бумаг на продаж не було ніколи - лише 7 типів (!) бумаг
не встиг купити - постійно писало на фазі покупки помилку (чомусь рашанською)
Операция не может быть выполнена. Нет необходимого количества в инициирующей заявке(18)
В Сенсе тоже уменьшилось знатно предложение...
не замітив. Де дивитись про "знатне зменшення" ?
Декілька випусків зникли . Дивитися там, де й завжди. Наприклад 233696 та 231625. Загалом 7 випусків, які були вчора вдень, вже вчора ввечері не відображалися - Сенс написав, що немає їх в продажу, розкупили
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Додано: Чет 27 лют, 2025 14:52
Полчаса назад зашло тело от Bond, купоны пока не зашли(
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spiridonwot
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Додано: Чет 27 лют, 2025 14:56
asti написав:
К слову, а кто-нибудь покупал в Дии ОВГЗ с карты Пивденного гривневой (которая используется для обмена валюты) - там есть комиссии какие то? Горячая не может точно сказать//)
Покупка бумаг в Дие приравнивается к оплате за покупку в интернете, МСС код 6211 брокерские услуги. Если у вас в тарифах карты в Пивденном нет комиссий при оплате в интернете или спецкомиссий за МСС код 6211(а у некоторых банков такое есть), то значит все ок. Не хотите копаться в тарифах - купите одну бумагу и посмотрите на комиссии транзакции.
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Додано: Чет 27 лют, 2025 15:11
SAndriy1 написав:
233696
вже 16 випусків світить на продаж, у т.ч. і 233696
а 231625, то бенчмарка, вона може не світитися після розпродажу.
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