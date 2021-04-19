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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 768769770771>
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:04

Від ІКУ прийшли виплати вчорашніх 204150, що я ранком відправив з рах у ІКУ :wink:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:13

  greenozon написав:Офігіти!
ICU викинув на продаж 100 000 бумаг
UA4000234223 17.45%

тушать пожежу на ринку :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


З чого така бурухлива реакція: з кількості паперів, чи з дохідності?
Щодо дохідності - близька та термінами погашення 7518, як на мене, суттєво цікавіша.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:22

  VASH написав:
  greenozon написав:Офігіти!
ICU викинув на продаж 100 000 бумаг
UA4000234223 17.45%

тушать пожежу на ринку :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


З чого така бурухлива реакція: з кількості паперів, чи з дохідності?
Щодо дохідності - близька та термінами погашення 7518, як на мене, суттєво цікавіша.


зазвичай ICU виставляє 10000 бумаг одного ISIN
раз виставили в 10 раз більше значить на то є причина, гадаю
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:27

цікаво чому такий великий розкид по бумазі UA4000234223
₴1024.26 ICU
₴1040.92 Kinto !
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:41

Re: Ринок ОВДП

На теперішній час на моєму рахунку у Бонда "0" (з погашення 4150). Я так розумію, що й сьогоднішній торговий день втрачено...
Благо там лише 50 паперів. Нічого було із шаромижниками зв’язуватися
Востаннє редагувалось VASH в Чет 27 лют, 2025 13:47, всього редагувалось 1 раз.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:44

  edgar_po написав:
  SAndriy1 написав:
  greenozon написав:в ICU страшний ажіотаж!!!
так мало бумаг на продаж не було ніколи - лише 7 типів (!) бумаг :D
не встиг купити - постійно писало на фазі покупки помилку (чомусь рашанською)

Операция не может быть выполнена. Нет необходимого количества в инициирующей заявке(18)

В Сенсе тоже уменьшилось знатно предложение...


не замітив. Де дивитись про "знатне зменшення" ?

Декілька випусків зникли . Дивитися там, де й завжди. Наприклад 233696 та 231625. Загалом 7 випусків, які були вчора вдень, вже вчора ввечері не відображалися - Сенс написав, що немає їх в продажу, розкупили
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:52

Re: Ринок ОВДП

В 12 часов зашел купон, в 13 тело от Bond.
Востаннє редагувалось spiridonwot в Чет 27 лют, 2025 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:56

  asti написав:К слову, а кто-нибудь покупал в Дии ОВГЗ с карты Пивденного гривневой (которая используется для обмена валюты) - там есть комиссии какие то? Горячая не может точно сказать//)

Покупка бумаг в Дие приравнивается к оплате за покупку в интернете, МСС код 6211 брокерские услуги. Если у вас в тарифах карты в Пивденном нет комиссий при оплате в интернете или спецкомиссий за МСС код 6211(а у некоторых банков такое есть), то значит все ок. Не хотите копаться в тарифах - купите одну бумагу и посмотрите на комиссии транзакции.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 15:11

Re: Ринок ОВДП

  SAndriy1 написав:233696


вже 20 випусків світить на продаж, у т.ч. і 233696 та 231625
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:03

  edgar_po написав:
  lamal написав:В Сенс ціни на продаж овдп впали ... Вчора продати було вигідніше ніж сйогодні


по двох коротких позиціях.
По іншим ніби ні. Треба глянути завтра, можуть скорегувати.


Підтримка Сенсу пише, що усе так і має бути, так немов усе і задумано) Брудні шахраї знають, що значна частина їх клієнтів продає раніше куплені обліги наприкінці місяця. Отакою простою схемою з заниженням ціни аск банк вирішив побрити своїх баранів...
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