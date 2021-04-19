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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 768769770771
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:05

  edgar_po написав:
  SAndriy1 написав:233696


вже 20 випусків світить на продаж, у т.ч. і 233696 та 231625

Я вам написав з указанням часу. А буде на наступному тижні можливо ще більше або менше. Суть питання до мене яка?
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:10

  de Montaigne написав:Підтримка Сенсу пише, що усе так і має бути, так немов усе і задумано) Брудні шахраї знають, що значна частина їх клієнтів продає раніше куплені обліги наприкінці місяця. Отакою простою схемою з заниженням ціни аск банк вирішив побрити своїх баранів...

Мошенники - это если бы банк обещал цену повыше. А так предложение на рынке выросло - цена упала. Если верить моим учителям экономики, так и должно быть. Кто хочет продать подороже, пусть это делает не тогда, когда все.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:30

  de Montaigne написав:
  edgar_po написав:
  lamal написав:В Сенс ціни на продаж овдп впали ... Вчора продати було вигідніше ніж сйогодні


по двох коротких позиціях.
По іншим ніби ні. Треба глянути завтра, можуть скорегувати.


Підтримка Сенсу пише, що усе так і має бути, так немов усе і задумано) Брудні шахраї знають, що значна частина їх клієнтів продає раніше куплені обліги наприкінці місяця. Отакою простою схемою з заниженням ціни аск банк вирішив побрити своїх баранів...

А навіщо продавати до погашення, поясніть будь ласка?
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:32

  asti написав:А навіщо продавати до погашення, поясніть будь ласка?

А когда ещё? Потом никто не купит :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:42

Re: Ринок ОВДП

В продолжение истории о меморандуме, сегодня Райф не дал мне перевести больше 120 тыс по IBAN(30 тыс видимо были переведены ранее в течение месяца по p2p и СЭП) на свой счет в другом банке. Потребовали ОК-7 и день на утверждение разовой заявки. Буду перекидывать опять - нужна опять заявка. Треш...
spiridonwot
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