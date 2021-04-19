lamal написав:В Сенс ціни на продаж овдп впали ... Вчора продати було вигідніше ніж сйогодні
по двох коротких позиціях. По іншим ніби ні. Треба глянути завтра, можуть скорегувати.
Підтримка Сенсу пише, що усе так і має бути, так немов усе і задумано) Брудні шахраї знають, що значна частина їх клієнтів продає раніше куплені обліги наприкінці місяця. Отакою простою схемою з заниженням ціни аск банк вирішив побрити своїх баранів...
А навіщо продавати до погашення, поясніть будь ласка?
В продолжение истории о меморандуме, сегодня Райф не дал мне перевести больше 120 тыс по IBAN(30 тыс видимо были переведены ранее в течение месяца по p2p и СЭП) на свой счет в другом банке. Потребовали ОК-7 и день на утверждение разовой заявки. Буду перекидывать опять - нужна опять заявка. Треш...
inna kucenko написав:Одно дело - торговать по рынку, учитывая реальные сальдо по спросу и предложению. И совершенно другое - херачить цены откупа по облигам с самой короткой дюрацией на полторы гривны дешевле за один день, в то время как все другие брокеры без исключения эти котировки сегодня только повышали. Если это по-Вашему нормально, то думаю что сам Фабоцци Вам не поможет)
Как в теме Сенса на эту странную жалобу уже сказали, пока сделки добровольные - это именно рынок. Продавайте "всем другим брокерам", раз у них цена приятнее. Или не продавайте совсем. Сенс может хоть нулевую цену покупки выставить и будет в своём праве. Это же всего лишь предложение, которое никого не обязывает им пользоваться.
asti написав: Нет, ну я сам до погашения продавал частями 204150 - сумма была слишком большая для моих скромных доходов.
Но не за один же день до!!!
За один день до чего? Сенс уже за два дня перестаёт покупать. О какой бумаге вообще речь? Я видел плач только на https://uainvest.com.ua/bond/UA4000230213 По ней ещё две недели и логично, что в конце февраля хватает любителей её продать, пока не стукнуло начало следующего месяца и по кредитке за окончание грейса не насчитали по самое не могу.