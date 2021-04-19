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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 769770771772>
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:30

  de Montaigne написав:
  edgar_po написав:
  lamal написав:В Сенс ціни на продаж овдп впали ... Вчора продати було вигідніше ніж сйогодні


по двох коротких позиціях.
По іншим ніби ні. Треба глянути завтра, можуть скорегувати.


Підтримка Сенсу пише, що усе так і має бути, так немов усе і задумано) Брудні шахраї знають, що значна частина їх клієнтів продає раніше куплені обліги наприкінці місяця. Отакою простою схемою з заниженням ціни аск банк вирішив побрити своїх баранів...

А навіщо продавати до погашення, поясніть будь ласка?
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:32

  asti написав:А навіщо продавати до погашення, поясніть будь ласка?

А когда ещё? Потом никто не купит :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:42

Re: Ринок ОВДП

В продолжение истории о меморандуме, сегодня Райф не дал мне перевести больше 120 тыс по IBAN(30 тыс видимо были переведены ранее в течение месяца по p2p и СЭП) на свой счет в другом банке. Потребовали ОК-7 и день на утверждение разовой заявки. Буду перекидывать опять - нужна опять заявка. Треш...
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:49

Re: Ринок ОВДП

  spiridonwot написав:Потребовали ОК-7 и день на утверждение разовой заявки.

И сколько максимум месяцев засчитывают из ОК-7 для таких случаев? Один последний, как принято в Меморандуме? :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 17:13

  inna kucenko написав:Одно дело - торговать по рынку, учитывая реальные сальдо по спросу и предложению. И совершенно другое - херачить цены откупа по облигам с самой короткой дюрацией на полторы гривны дешевле за один день, в то время как все другие брокеры без исключения эти котировки сегодня только повышали.
Если это по-Вашему нормально, то думаю что сам Фабоцци Вам не поможет)

Как в теме Сенса на эту странную жалобу уже сказали, пока сделки добровольные - это именно рынок. Продавайте "всем другим брокерам", раз у них цена приятнее. Или не продавайте совсем. Сенс может хоть нулевую цену покупки выставить и будет в своём праве. Это же всего лишь предложение, которое никого не обязывает им пользоваться.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 17:29

  moveton написав:
  asti написав:А навіщо продавати до погашення, поясніть будь ласка?

А когда ещё? Потом никто не купит :mrgreen:

Нет, ну я сам до погашения продавал частями 204150 - сумма была слишком большая для моих скромных доходов.

Но не за один же день до!!!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 17:30

  moveton написав:
  spiridonwot написав:Потребовали ОК-7 и день на утверждение разовой заявки.

И сколько максимум месяцев засчитывают из ОК-7 для таких случаев? Один последний, как принято в Меморандуме? :roll:

Пока не ясно, разбираюсь.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 17:48

  asti написав: Нет, ну я сам до погашения продавал частями 204150 - сумма была слишком большая для моих скромных доходов.

Но не за один же день до!!!

За один день до чего? Сенс уже за два дня перестаёт покупать. О какой бумаге вообще речь? Я видел плач только на https://uainvest.com.ua/bond/UA4000230213 По ней ещё две недели и логично, что в конце февраля хватает любителей её продать, пока не стукнуло начало следующего месяца и по кредитке за окончание грейса не насчитали по самое не могу.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 19:13

  VASH написав:Телефонував до БТС-Брокер (Бонд), несуть якусь маячню - винен Мінфін бо вчора розрахувався пізно ввечері, далі щодо 3-х діб на розрахунки...


зарахували сьогодні на протязі дня, але двома частинами чомусь
перше тіло потім купон

це вперше таке сталось в Бонда, раніше було день-в-день (одразу на банк)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 19:30

Доброго вечора. Хто розміщував в ощаді на 4363 всім прийшов купон чи затримують? Укргаз виплатив ще в 11.
ihorsic
 
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