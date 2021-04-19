asti написав:Подскажите, покупал сегодня ОВГЗ в Привате - вроде бы все подписал смарт айди но заявки нигде нет - так я купил или нет - деньги не списались...
Внизу сторінки ОВДП в Приваті є розділ Популярні питання Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП? Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.
asti написав:Подскажите, покупал сегодня ОВГЗ в Привате - вроде бы все подписал смарт айди но заявки нигде нет - так я купил или нет - деньги не списались...
Внизу сторінки ОВДП в Приваті є розділ Популярні питання Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП? Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.
Я это понимаю, но я не знаю подал я таки заявку или нет. Ни в приложении ни на сайте я нигде не могу это увидеть - должна висеть заявка в обработке сегодня или нет - вот в чём вопрос!
asti написав:Подскажите, покупал сегодня ОВГЗ в Привате - вроде бы все подписал смарт айди но заявки нигде нет - так я купил или нет - деньги не списались...
Внизу сторінки ОВДП в Приваті є розділ Популярні питання Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП? Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.
Я это понимаю, но я не знаю подал я таки заявку или нет. Ни в приложении ни на сайте я нигде не могу это увидеть - должна висеть заявка в обработке сегодня или нет - вот в чём вопрос!
Ничего нигде не видно. Завтра увидите списание средств на покупку ОВДП. При подаче заявки на экране обычно есть сообщение что заявка принята, но потом до списания ничего нигде не отображается.
asti написав:Подскажите, покупал сегодня ОВГЗ в Привате - вроде бы все подписал смарт айди но заявки нигде нет - так я купил или нет - деньги не списались...
Внизу сторінки ОВДП в Приваті є розділ Популярні питання Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП? Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.
Я это понимаю, но я не знаю подал я таки заявку или нет. Ни в приложении ни на сайте я нигде не могу это увидеть - должна висеть заявка в обработке сегодня или нет - вот в чём вопрос!