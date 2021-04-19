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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 769770771772
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 19:49

Подскажите, покупал сегодня ОВГЗ в Привате - вроде бы все подписал смарт айди но заявки нигде нет - так я купил или нет - деньги не списались...
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 19:53

  asti написав:Подскажите, покупал сегодня ОВГЗ в Привате - вроде бы все подписал смарт айди но заявки нигде нет - так я купил или нет - деньги не списались...

Внизу сторінки ОВДП в Приваті є розділ Популярні питання
Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП?
Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 20:01

  ramaz написав:
  asti написав:Подскажите, покупал сегодня ОВГЗ в Привате - вроде бы все подписал смарт айди но заявки нигде нет - так я купил или нет - деньги не списались...

Внизу сторінки ОВДП в Приваті є розділ Популярні питання
Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП?
Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.

Я это понимаю, но я не знаю подал я таки заявку или нет.
Ни в приложении ни на сайте я нигде не могу это увидеть - должна висеть заявка в обработке сегодня или нет
- вот в чём вопрос!
asti
 
Повідомлень: 4253
З нами з: 24.11.12
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 20:06

  asti написав:
  ramaz написав:
  asti написав:Подскажите, покупал сегодня ОВГЗ в Привате - вроде бы все подписал смарт айди но заявки нигде нет - так я купил или нет - деньги не списались...

Внизу сторінки ОВДП в Приваті є розділ Популярні питання
Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП?
Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.

Я это понимаю, но я не знаю подал я таки заявку или нет.
Ни в приложении ни на сайте я нигде не могу это увидеть - должна висеть заявка в обработке сегодня или нет
- вот в чём вопрос!

Ничего нигде не видно. Завтра увидите списание средств на покупку ОВДП. При подаче заявки на экране обычно есть сообщение что заявка принята, но потом до списания ничего нигде не отображается.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 20:27

  asti написав:
  ramaz написав:
  asti написав:Подскажите, покупал сегодня ОВГЗ в Привате - вроде бы все подписал смарт айди но заявки нигде нет - так я купил или нет - деньги не списались...

Внизу сторінки ОВДП в Приваті є розділ Популярні питання
Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП?
Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.

Я это понимаю, но я не знаю подал я таки заявку или нет.
Ни в приложении ни на сайте я нигде не могу это увидеть - должна висеть заявка в обработке сегодня или нет
- вот в чём вопрос!



Звикайте :D
Приват + ОВДП => дуже особлива любов
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 20:50

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:Я это понимаю, но я не знаю подал я таки заявку или нет.
Ни в приложении ни на сайте я нигде не могу это увидеть - должна висеть заявка в обработке сегодня или нет
- вот в чём вопрос!

Даже двух недель не прошло, как прямо в этой теме этот вопрос в очередной раз пережёвывали.
moveton
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  #<1 ... 769770771772
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