asti написав:Подскажите, покупал сегодня ОВГЗ в Привате - вроде бы все подписал смарт айди но заявки нигде нет - так я купил или нет - деньги не списались...
Внизу сторінки ОВДП в Приваті є розділ Популярні питання Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП? Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.
asti написав:Подскажите, покупал сегодня ОВГЗ в Привате - вроде бы все подписал смарт айди но заявки нигде нет - так я купил или нет - деньги не списались...
Внизу сторінки ОВДП в Приваті є розділ Популярні питання Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП? Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.
Я это понимаю, но я не знаю подал я таки заявку или нет. Ни в приложении ни на сайте я нигде не могу это увидеть - должна висеть заявка в обработке сегодня или нет - вот в чём вопрос!
asti написав:Подскажите, покупал сегодня ОВГЗ в Привате - вроде бы все подписал смарт айди но заявки нигде нет - так я купил или нет - деньги не списались...
Внизу сторінки ОВДП в Приваті є розділ Популярні питання Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП? Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.
Я это понимаю, но я не знаю подал я таки заявку или нет. Ни в приложении ни на сайте я нигде не могу это увидеть - должна висеть заявка в обработке сегодня или нет - вот в чём вопрос!
Ничего нигде не видно. Завтра увидите списание средств на покупку ОВДП. При подаче заявки на экране обычно есть сообщение что заявка принята, но потом до списания ничего нигде не отображается.
asti написав:Подскажите, покупал сегодня ОВГЗ в Привате - вроде бы все подписал смарт айди но заявки нигде нет - так я купил или нет - деньги не списались...
Внизу сторінки ОВДП в Приваті є розділ Популярні питання Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП? Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.
Я это понимаю, но я не знаю подал я таки заявку или нет. Ни в приложении ни на сайте я нигде не могу это увидеть - должна висеть заявка в обработке сегодня или нет - вот в чём вопрос!
asti написав:Подскажите, покупал сегодня ОВГЗ в Привате - вроде бы все подписал смарт айди но заявки нигде нет - так я купил или нет - деньги не списались...
Ви не дарма хвилюєтеся. Вчорашню нашу першу заявку на родичку не виконали. Причому ніякого сповіщення. Підозра виникла коли при нульовому залишку пропозиції серії раптом з'явилася саме куплена нами кількість. Наче щось не спрацювало і наче дзвонили щоб перепідписала, але дзвінка не було. Щоб пересвідчитися, що все ОК дзоніть або пишіть в підтримку, протягом 2-х годин (регламент прописан) передзвонить "спец ОВДП". Ввечері, після 18, теж дзвонять. Вони бачать всі приховані заявки
PS: Подивіться як люблять і шанують Аsti: ціла сторінка відповідей!
asti написав:Подскажите, покупал сегодня ОВГЗ в Привате - вроде бы все подписал смарт айди но заявки нигде нет - так я купил или нет - деньги не списались...
Ви не дарма хвилюєтеся. Вчорашню нашу першу заявку на родичку не виконали. Причому ніякого сповіщення. Підозра виникла коли при нульовому залишку пропозиції серії раптом з'явилася саме куплена нами кількість. Наче щось не спрацювало і наче дзвонили щоб перепідписала, але дзвінка не було. Щоб пересвідчитися, що все ОК дзоніть або пишіть в підтримку, протягом 2-х годин (регламент прописан) передзвонить "спец ОВДП". Ввечері, після 18, теж дзвонять. Вони бачать всі приховані заявки
PS: Подивіться як люблять і шанують Аsti: ціла сторінка відповідей!
Дякую, 🤗🤗🤗 але думаю справа не у любові до мене, а у тому що багато хто із цим вже стикався. Невже не можна зробити нормальний функціонал як у Сенсі - купівля відбувається майже миттєво і одразу усе видно! І це головний банк країни! Сором...😡😡😡 І до речі, дзвонив їм у підтримку після 17 - сказали, вже пізно//)