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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 27 лют, 2025 22:47
Goodman Ага! Через Дію, здається, все проходить кредитно-безкомісійно, але краще перепитати банк кредитки. Приват дає в П24, Сенс лише в Дії, в застосунку не дасть
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Visky
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