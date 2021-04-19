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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 770771772773
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 22:47

Goodman Ага! Через Дію, здається, все проходить кредитно-безкомісійно, але краще перепитати банк кредитки. Приват дає в П24, Сенс лише в Дії, в застосунку не дасть
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 23:00

  asti написав:
  Visky написав:
  asti написав:Подскажите, покупал сегодня ОВГЗ в Привате - вроде бы все подписал смарт айди но заявки нигде нет - так я купил или нет - деньги не списались...

Ви не дарма хвилюєтеся. Вчорашню нашу першу заявку на родичку не виконали. Причому ніякого сповіщення. Підозра виникла коли при нульовому залишку пропозиції серії раптом з'явилася саме куплена нами кількість. Наче щось не спрацювало і наче дзвонили щоб перепідписала, але дзвінка не було.
Щоб пересвідчитися, що все ОК дзоніть або пишіть в підтримку, протягом 2-х годин (регламент прописан) передзвонить "спец ОВДП". Ввечері, після 18, теж дзвонять. Вони бачать всі приховані заявки

PS: Подивіться як люблять і шанують Аsti: ціла сторінка відповідей!

Дякую, 🤗🤗🤗 але думаю справа не у любові до мене,
а у тому що багато хто із цим вже стикався. Невже не можна зробити нормальний функціонал як у Сенсі - купівля відбувається майже миттєво і одразу усе видно!
І це головний банк країни! Сором...😡😡😡
І до речі, дзвонив їм у підтримку після 17 - сказали, вже пізно//)
Мені передзвонювали о 18:30 на звернення о 17:30 минулого тижня.
По вчора/сьогодні. Більш того, вони взагалі не повідомили ніяк, що заявку не виконали, мовчок, слідів нема, після 10 год просто тишком викинули наші папери в продаж, добре що я побачив і встиг підхопити і вже по вищій ціні оформити нову заявку. Потім викинули нову партію, планував ще купити, але до прояснення не купував. Коли з'ясували, то вже все викупили. Обурення - нема слів!
Востаннє редагувалось Visky в Чет 27 лют, 2025 23:08, всього редагувалось 1 раз.
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 23:07

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:Невже не можна зробити нормальний функціонал як у Сенсі - купівля відбувається майже миттєво і одразу усе видно!
І це головний банк країни! Сором...

Что характерно, когда за этот ненормальный функционал деньги брали, как за каждый чих, так и ежемесячно, жалоб было не видать. Видимо, нужно доноябрьские тарифы вернуть и все станут опять довольны.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 23:24

  moveton написав:Что характерно, когда за этот ненормальный функционал деньги брали, как за каждый чих, так и ежемесячно, жалоб было не видать. Видимо, нужно доноябрьские тарифы вернуть и все станут опять довольны.

А есть статистика по физикам в разрезе брокера?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 23:52

  moveton написав:
  asti написав:Невже не можна зробити нормальний функціонал як у Сенсі - купівля відбувається майже миттєво і одразу усе видно!
І це головний банк країни! Сором...

Что характерно, когда за этот ненормальный функционал деньги брали, как за каждый чих, так и ежемесячно, жалоб было не видать. Видимо, нужно доноябрьские тарифы вернуть и все станут опять довольны.

Думаю, те кто платил, оперировали совсем другими деньгами
Сюда жаловаться они не будут
kkg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:06

  kkg написав:Думаю, те кто платил, оперировали совсем другими деньгами
Сюда жаловаться они не будут

А куда жаловались? В Интернете уже немало лет пишутся обзоры "где можно прикупить ОВГЗ". И там про Приват видел исключительно: "Удобно, но из за комиссий имеет смысл только при лоте от NNN". Как по мне, то правильно писали. Я платил и таки да к сервису покупки ОВГЗ претензий не имел. Но мне мало есть с чем сравнивать. Может в Ощаде, который тут настоятельно периодически рекомендуют, и удобнее, а в ПУМБе ваще космос.
moveton
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  #<1 ... 770771772773
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