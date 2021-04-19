Малоінформативний рейтинг, особливо для фізосіб
«Розрахунковий центр розробив нову методику розрахунку рейтингів брокерів-учасників клірингу. Методика враховує активність учасників клірингу на всіх сегментах ринку, які обслуговує Розрахунковий центр: ринок цінних паперів, РЕПО з контролем ризиків та валютні свопи. Методика є багатофакторною та спрямованою на формування інтегральної оцінки місця кожного учасника клірингу на українських ринках капіталу. Рейтинг буде публікуватись щомісячно у вигляді ТОП-15 найбільш активних брокерів-учасників клірингу»