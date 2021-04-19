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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 771772773774
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 07:30

  M-A-X написав:Места о чем-то говорят?
Клиринг это точно то, что я спрашивал?
Или это ответ не мне?
Можно подумать, что рейтинг по длине [s]члена[/s] плашки.
Рейтинг по какому показателю?


Малоінформативний рейтинг, особливо для фізосіб
«Розрахунковий центр розробив нову методику розрахунку рейтингів брокерів-учасників клірингу. Методика враховує активність учасників клірингу на всіх сегментах ринку, які обслуговує Розрахунковий центр: ринок цінних паперів, РЕПО з контролем ризиків та валютні свопи. Методика є багатофакторною та спрямованою на формування інтегральної оцінки місця кожного учасника клірингу на українських ринках капіталу. Рейтинг буде публікуватись щомісячно у вигляді ТОП-15 найбільш активних брокерів-учасників клірингу»
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 09:53

Подскажите, а при продаже бумаг (гривневых) в Привате
тоже заявка на следующий день обрабатывается
и деньги заходят??
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:11

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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:15

  asti написав:Подскажите, а при продаже бумаг (гривневых) в Привате
тоже заявка на следующий день обрабатывается
и деньги заходят??


Саме так
Navegantes
 
Повідомлень: 155
З нами з: 22.02.23
Подякував: 3 раз.
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  #<1 ... 771772773774
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