RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 771772773774
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 07:30

  M-A-X написав:Места о чем-то говорят?
Клиринг это точно то, что я спрашивал?
Или это ответ не мне?
Можно подумать, что рейтинг по длине [s]члена[/s] плашки.
Рейтинг по какому показателю?


Малоінформативний рейтинг, особливо для фізосіб
«Розрахунковий центр розробив нову методику розрахунку рейтингів брокерів-учасників клірингу. Методика враховує активність учасників клірингу на всіх сегментах ринку, які обслуговує Розрахунковий центр: ринок цінних паперів, РЕПО з контролем ризиків та валютні свопи. Методика є багатофакторною та спрямованою на формування інтегральної оцінки місця кожного учасника клірингу на українських ринках капіталу. Рейтинг буде публікуватись щомісячно у вигляді ТОП-15 найбільш активних брокерів-учасників клірингу»
Navegantes
 
Повідомлень: 155
З нами з: 22.02.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 09:53

Подскажите, а при продаже бумаг (гривневых) в Привате
тоже заявка на следующий день обрабатывается
и деньги заходят??
asti
 
Повідомлень: 4255
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:11

Зображення
greenozon
 
Повідомлень: 16456
З нами з: 01.06.14
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1722 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:15

  asti написав:Подскажите, а при продаже бумаг (гривневых) в Привате
тоже заявка на следующий день обрабатывается
и деньги заходят??


Саме так
Navegantes
 
Повідомлень: 155
З нами з: 22.02.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:40

  ihorsic написав:Купляю там валютні ОВДП на первинному ринку. По військовим все безкоштовно. Відкриття рахунку здається 200 грн але точно вже не пам'ятаю. Участь в аукціоні від двух обліг в валюті. Здається все. Але є мінус все ногами у відділення.

ну щодо все безкоштовно, то бачив коміс 10 грн за облік щомісячно і 100 грн за перерахування доходів. та і з відділенням не цікаво. ще би КЕП, то можна погратись
24589
 
Повідомлень: 146
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:12

З Дії не надходить запит до ПФ для перевірки документів.
AlexTk
2
 
Повідомлень: 633
З нами з: 08.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 771772773774
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 2941
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 2551
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 95952
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7736)
28.02.2025 12:12
Акордбанк (2013)
28.02.2025 11:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.