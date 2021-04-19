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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 07:30
M-A-X написав:
Места о чем-то говорят?
Клиринг это точно то, что я спрашивал?
Или это ответ не мне?
Можно подумать, что рейтинг по длине [s]члена[/s] плашки.
Рейтинг по какому показателю?
Малоінформативний рейтинг, особливо для фізосіб
«Розрахунковий центр розробив нову методику розрахунку рейтингів брокерів-учасників клірингу. Методика враховує активність учасників клірингу на всіх сегментах ринку, які обслуговує Розрахунковий центр: ринок цінних паперів, РЕПО з контролем ризиків та валютні свопи. Методика є багатофакторною та спрямованою на формування інтегральної оцінки місця кожного учасника клірингу на українських ринках капіталу. Рейтинг буде публікуватись щомісячно у вигляді ТОП-15 найбільш активних брокерів-учасників клірингу»
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 09:53
Подскажите, а при продаже бумаг (гривневых) в Привате
тоже заявка на следующий день обрабатывается
и деньги заходят??
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asti
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:11
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:15
asti написав:
Подскажите, а при продаже бумаг (гривневых) в Привате
тоже заявка на следующий день обрабатывается
и деньги заходят??
Саме так
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:40
ihorsic написав:
Купляю там валютні ОВДП на первинному ринку. По військовим все безкоштовно. Відкриття рахунку здається 200 грн але точно вже не пам'ятаю. Участь в аукціоні від двух обліг в валюті. Здається все. Але є мінус все ногами у відділення.
ну щодо все безкоштовно, то бачив коміс 10 грн за облік щомісячно і 100 грн за перерахування доходів. та і з відділенням не цікаво. ще би КЕП, то можна погратись
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:12
З Дії не надходить запит до ПФ для перевірки документів.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:19
spiridonwot написав:
В продолжение истории о меморандуме, сегодня Райф не дал мне перевести больше 120 тыс по IBAN(30 тыс видимо были переведены ранее в течение месяца по p2p и СЭП) на свой счет в другом банке. Потребовали ОК-7 и день на утверждение разовой заявки. Буду перекидывать опять - нужна опять заявка. Треш...
Дополняю. Сегодня утром райф в течение пары часов одобрил мне заявку на перевод средств свыше месячного лимита в 150 тыс после проверки ОК-7. Полагаю, что каждая заявка на перечисление рассматривается отдельно и это не значит, что мне повышается сумма ежемесячного лимита перечислений. С одной стороны, это не критично, с другой стороны, кто знает будет ли это также легко в следующий раз. Тайна банковского финмониторинга не раскрыта. Для себя сделал вывод, что лучше позаводить е-пидтрымки в разных банках и списание на бумаги/зачисление на пидтрымку делать внутри одного банка для каждых конкретных купленных бумаг. Так меньше головняка.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:37
spiridonwot написав:
Дополняю. Сегодня утром райф в течение пары часов одобрил мне заявку на перевод средств свыше месячного лимита в 150 тыс после проверки ОК-7.
А за яким Пакетом ви обслуговуєтеся в Райфі?
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:44
де можна ще купляти ОВДП безкоштовно (або близько того), крім всім відомих Кінто, сенс, іку, універ і бтс? Ощад і укргаз вже знаю, де ще?
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:46
Amethyst написав: spiridonwot написав:
Дополняю. Сегодня утром райф в течение пары часов одобрил мне заявку на перевод средств свыше месячного лимита в 150 тыс после проверки ОК-7.
А за яким Пакетом ви обслуговуєтеся в Райфі?
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