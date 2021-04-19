приват, моно (тільки в моно ну дуже обмежений вибір)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:55
приват, моно (тільки в моно ну дуже обмежений вибір)
Востаннє редагувалось novichok в П'ят 28 лют, 2025 15:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:56
ihorsic Чи десь є публічні ціни, котировки Ощада по вторинним в грн?, або дайте Вашу оцінку рівня цін
Додано: П'ят 28 лют, 2025 16:37
І ото персменша нічим не допомогла? При обов'язковому обороті то в 20К. Я спокійно 200К роблю СЕПом, правда тільки на свої та дружини (теж в Престижі) в інших банках. Актуалізацію проходив от минулим літом
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