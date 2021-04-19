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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 772773774775
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:55

  24589 написав:де можна ще купляти ОВДП безкоштовно (або близько того), крім всім відомих Кінто, сенс, іку, універ і бтс? Ощад і укргаз вже знаю, де ще?

приват, моно (тільки в моно ну дуже обмежений вибір)
Востаннє редагувалось novichok в П'ят 28 лют, 2025 15:56, всього редагувалось 1 раз.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:56

ihorsic Чи десь є публічні ціни, котировки Ощада по вторинним в грн?, або дайте Вашу оцінку рівня цін
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 16:37

  spiridonwot написав:
  Amethyst написав:
  spiridonwot написав:Дополняю. Сегодня утром райф в течение пары часов одобрил мне заявку на перевод средств свыше месячного лимита в 150 тыс после проверки ОК-7.
А за яким Пакетом ви обслуговуєтеся в Райфі?

Prestige
І ото персменша нічим не допомогла? При обов'язковому обороті то в 20К. Я спокійно 200К роблю СЕПом, правда тільки на свої та дружини (теж в Престижі) в інших банках. Актуалізацію проходив от минулим літом
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 772773774775
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