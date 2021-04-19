приват, моно (тільки в моно ну дуже обмежений вибір)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:55
приват, моно (тільки в моно ну дуже обмежений вибір)
Востаннє редагувалось novichok в П'ят 28 лют, 2025 15:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:56
ihorsic Чи десь є публічні ціни, котировки Ощада по вторинним в грн?, або дайте Вашу оцінку рівня цін
Додано: П'ят 28 лют, 2025 16:37
І ото персменша нічим не допомогла? При обов'язковому обороті то в 20К. Я спокійно 200К роблю СЕПом, правда тільки на свої та дружини (теж в Престижі) в інших банках. Актуалізацію проходив от минулим літом
Додано: П'ят 28 лют, 2025 17:19
Re: Ринок ОВДП
підкажіть пліз , якщо зараз спробувати придбати ОВДП через Дію + ІСУ ,розрахунок Все Можу , проведуть вже березнем ? чи краще не ризикувати і в понеділок провести купівлю ?
Додано: П'ят 28 лют, 2025 17:22
Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:42
[/quote]І ото персменша нічим не допомогла? При обов'язковому обороті то в 20К. Я спокійно 200К роблю СЕПом, правда тільки на свої та дружини (теж в Престижі) в інших банках. Актуалізацію проходив от минулим літом[/quote]
Теж виходить значний трафік між своїми та рахунками дружини (Сенс – Приват – ПУМБ). Поки пускало, хоч дружина й на своєму дівочому прізвищі. У переказі завжди зазначаю – «Поповнення рахунку дружини, ПІБ».
От цікаво, як враховується доходи подружжя (чоловіка або дружини) фінмоніторингом? Розумію, що загальний алгоритм відсутній, але от у мене дружина має суттєві офіційні щомісячні надходження (у тому числі й у валюті), як їх використати для підтвердження моїх інвестувань? Розумію, що краще і вкладати на неї, але буває дуже проблематично ( то її відрядження, то наради, но лекції)
Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:48
І ото персменша нічим не допомогла? При обов'язковому обороті то в 20К. Я спокійно 200К роблю СЕПом, правда тільки на свої та дружини (теж в Престижі) в інших банках. Актуалізацію проходив от минулим літом[/quote]
Теж виходить значний трафік між своїми та рахунками дружини (Сенс – Приват – ПУМБ). Поки пускало, хоч дружина й на своєму дівочому прізвищі. У переказі завжди зазначаю – «Поповнення рахунку дружини, ПІБ».
От цікаво, як враховується доходи подружжя (чоловіка або дружини) фінмоніторингом? Розумію, що загальний алгоритм відсутній, але от у мене дружина має суттєві офіційні щомісячні надходження (у тому числі й у валюті), як їх використати для підтвердження моїх інвестувань? Розумію, що краще і вкладати на неї, але буває дуже проблематично ( то її відрядження, то наради, но лекції)
Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:51
Re: Ринок ОВДП
Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:31
І ото персменша нічим не допомогла? При обов'язковому обороті то в 20К. Я спокійно 200К роблю СЕПом, правда тільки на свої та дружини (теж в Престижі) в інших банках. Актуалізацію проходив от минулим літом[/quote]
Теж виходить значний трафік між своїми та рахунками дружини (Сенс – Приват – ПУМБ). Поки пускало, хоч дружина й на своєму дівочому прізвищі. У переказі завжди зазначаю – «Поповнення рахунку дружини, ПІБ».
От цікаво, як враховується доходи подружжя (чоловіка або дружини) фінмоніторингом? Розумію, що загальний алгоритм відсутній, але от у мене дружина має суттєві офіційні щомісячні надходження (у тому числі й у валюті), як їх використати для підтвердження моїх інвестувань? Розумію, що краще і вкладати на неї, але буває дуже проблематично ( то її відрядження, то наради, но лекції)[/quote]
Вы меня извините, но делать такие посты некрасиво.
Не умеете цитировать, так поставьте после [/quote] хотя бы перевод строки, а то каша.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:53
І ото персменша нічим не допомогла? При обов'язковому обороті то в 20К. Я спокійно 200К роблю СЕПом, правда тільки на свої та дружини (теж в Престижі) в інших банках. Актуалізацію проходив от минулим літом[/quote]
Теж виходить значний трафік між своїми та рахунками дружини (Сенс – Приват – ПУМБ). Поки пускало, хоч дружина й на своєму дівочому прізвищі. У переказі завжди зазначаю – «Поповнення рахунку дружини, ПІБ».
От цікаво, як враховується доходи подружжя (чоловіка або дружини) фінмоніторингом? Розумію, що загальний алгоритм відсутній, але от у мене дружина має суттєві офіційні щомісячні надходження (у тому числі й у валюті), як їх використати для підтвердження моїх інвестувань? Розумію, що краще і вкладати на неї, але буває дуже проблематично ( то її відрядження, то наради, но лекції)[/quote]
дивлячись які там доходи. якщо дивіденди у валюті, то мають бути в довідці про отримання доходи від податкової
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