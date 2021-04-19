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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 773774775776777>
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:55

  24589 написав:де можна ще купляти ОВДП безкоштовно (або близько того), крім всім відомих Кінто, сенс, іку, універ і бтс? Ощад і укргаз вже знаю, де ще?

приват, моно (тільки в моно ну дуже обмежений вибір)
Востаннє редагувалось novichok в П'ят 28 лют, 2025 15:56, всього редагувалось 1 раз.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:56

ihorsic Чи десь є публічні ціни, котировки Ощада по вторинним в грн?, або дайте Вашу оцінку рівня цін
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 16:37

  spiridonwot написав:
  Amethyst написав:
  spiridonwot написав:Дополняю. Сегодня утром райф в течение пары часов одобрил мне заявку на перевод средств свыше месячного лимита в 150 тыс после проверки ОК-7.
А за яким Пакетом ви обслуговуєтеся в Райфі?

Prestige
І ото персменша нічим не допомогла? При обов'язковому обороті то в 20К. Я спокійно 200К роблю СЕПом, правда тільки на свої та дружини (теж в Престижі) в інших банках. Актуалізацію проходив от минулим літом
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 17:19

Re: Ринок ОВДП

підкажіть пліз , якщо зараз спробувати придбати ОВДП через Дію + ІСУ ,розрахунок Все Можу , проведуть вже березнем ? чи краще не ризикувати і в понеділок провести купівлю ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 17:22

  lincoln2 написав:підкажіть пліз , якщо зараз спробувати придбати ОВДП через Дію + ІСУ ,розрахунок Все Можу , проведуть вже березнем ? чи краще не ризикувати і в понеділок провести купівлю ?


Краще в понеділок
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:42

[/quote]І ото персменша нічим не допомогла? При обов'язковому обороті то в 20К. Я спокійно 200К роблю СЕПом, правда тільки на свої та дружини (теж в Престижі) в інших банках. Актуалізацію проходив от минулим літом[/quote]
Теж виходить значний трафік між своїми та рахунками дружини (Сенс – Приват – ПУМБ). Поки пускало, хоч дружина й на своєму дівочому прізвищі. У переказі завжди зазначаю – «Поповнення рахунку дружини, ПІБ».
От цікаво, як враховується доходи подружжя (чоловіка або дружини) фінмоніторингом? Розумію, що загальний алгоритм відсутній, але от у мене дружина має суттєві офіційні щомісячні надходження (у тому числі й у валюті), як їх використати для підтвердження моїх інвестувань? Розумію, що краще і вкладати на неї, але буває дуже проблематично ( то її відрядження, то наради, но лекції)
VASH
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:48

  Amethyst написав:
І ото персменша нічим не допомогла? При обов'язковому обороті то в 20К. Я спокійно 200К роблю СЕПом, правда тільки на свої та дружини (теж в Престижі) в інших банках. Актуалізацію проходив от минулим літом[/quote]

Теж виходить значний трафік між своїми та рахунками дружини (Сенс – Приват – ПУМБ). Поки пускало, хоч дружина й на своєму дівочому прізвищі. У переказі завжди зазначаю – «Поповнення рахунку дружини, ПІБ».
От цікаво, як враховується доходи подружжя (чоловіка або дружини) фінмоніторингом? Розумію, що загальний алгоритм відсутній, але от у мене дружина має суттєві офіційні щомісячні надходження (у тому числі й у валюті), як їх використати для підтвердження моїх інвестувань? Розумію, що краще і вкладати на неї, але буває дуже проблематично ( то її відрядження, то наради, но лекції)
VASH
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:51

Re: Ринок ОВДП

  VASH написав:От цікаво, як враховується доходи подружжя (чоловіка або дружини) фінмоніторингом?

Часто финмон разрешает считать подтверждёным доходом и тот, что в справке от члена семьи. Но детали в каждом индивидуальном случае нужно спрашивать у конкретного финмона.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:31

  VASH написав:
І ото персменша нічим не допомогла? При обов'язковому обороті то в 20К. Я спокійно 200К роблю СЕПом, правда тільки на свої та дружини (теж в Престижі) в інших банках. Актуалізацію проходив от минулим літом[/quote]
Теж виходить значний трафік між своїми та рахунками дружини (Сенс – Приват – ПУМБ). Поки пускало, хоч дружина й на своєму дівочому прізвищі. У переказі завжди зазначаю – «Поповнення рахунку дружини, ПІБ».
От цікаво, як враховується доходи подружжя (чоловіка або дружини) фінмоніторингом? Розумію, що загальний алгоритм відсутній, але от у мене дружина має суттєві офіційні щомісячні надходження (у тому числі й у валюті), як їх використати для підтвердження моїх інвестувань? Розумію, що краще і вкладати на неї, але буває дуже проблематично ( то її відрядження, то наради, но лекції)[/quote]

Вы меня извините, но делать такие посты некрасиво.
Не умеете цитировать, так поставьте после [/quote] хотя бы перевод строки, а то каша.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:53

  VASH написав:
І ото персменша нічим не допомогла? При обов'язковому обороті то в 20К. Я спокійно 200К роблю СЕПом, правда тільки на свої та дружини (теж в Престижі) в інших банках. Актуалізацію проходив от минулим літом[/quote]
Теж виходить значний трафік між своїми та рахунками дружини (Сенс – Приват – ПУМБ). Поки пускало, хоч дружина й на своєму дівочому прізвищі. У переказі завжди зазначаю – «Поповнення рахунку дружини, ПІБ».
От цікаво, як враховується доходи подружжя (чоловіка або дружини) фінмоніторингом? Розумію, що загальний алгоритм відсутній, але от у мене дружина має суттєві офіційні щомісячні надходження (у тому числі й у валюті), як їх використати для підтвердження моїх інвестувань? Розумію, що краще і вкладати на неї, але буває дуже проблематично ( то її відрядження, то наради, но лекції)[/quote]
дивлячись які там доходи. якщо дивіденди у валюті, то мають бути в довідці про отримання доходи від податкової
24589
 
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