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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:06
Привет всем! У кого-нибудь на вторичке видели уже в продаже UA4000234553? Если да, то почем?
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SAndriy1
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:47
24589 написав: ihorsic написав:
Купляю там валютні ОВДП на первинному ринку. По військовим все безкоштовно. Відкриття рахунку здається 200 грн але точно вже не пам'ятаю. Участь в аукціоні від двух обліг в валюті. Здається все. Але є мінус все ногами у відділення.
ну щодо все безкоштовно, то бачив коміс 10 грн за облік щомісячно і 100 грн за перерахування доходів. та і з відділенням не цікаво. ще би КЕП, то можна погратись
По комісіям не знаю можливо це тариф для не військових. Я НІЧОГО НЕ ПЛАТЮ!
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ihorsic
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:49
Visky написав:ihorsic
Чи десь є публічні ціни, котировки Ощада по вторинним в грн?, або дайте Вашу оцінку рівня цін
Я купую на первинному. Гривня не цікавить...
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ihorsic
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:14
Через кого можно купить на первычке долларовые ОВГЗ?
Какие минимальные суммы?
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M-A-X
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