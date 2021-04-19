Amethyst написав:І ото персменша нічим не допомогла? При обов'язковому обороті то в 20К. Я спокійно 200К роблю СЕПом, правда тільки на свої та дружини (теж в Престижі) в інших банках. Актуалізацію проходив от минулим літом
Вы не поняли. До этого я тоже благополучно с пидрымки райфа разбрасывал СЕПом без ограничений на свои карты, на свой же ИНН. А с 25.02 они внедрили новые правила. Система автоматом считает сумму p2p+СЭП в месяц и блочит все транзации, которые превышают месячный лимит в 150 тыс. Только после обращения к персмену, она подала заявку на разовую разблокировку и транзакция прошла. И так теперь каждый раз нужно делать( И пофиг какой у тебя пакет обслуживания. Исключение здесь может быть только если официальный ежемесячный доход превышает 150 тыс.
Bender_jss Я не скажу тому що сам тільки збираюсь купувати через Дію. Але надіюсь що добрі люди на форумі розкажуть що і як, тому що самому на форумі знайти відповіді на ці питання то треба пів дня витратити.