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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 774775776777
Повідомлення Додано: Нед 02 бер, 2025 09:49

Re: Ринок ОВДП

В Дии могут быть только военные облигации по регламенту или в перспективе обычные тоже могут в нее прилепить?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 бер, 2025 10:26

  Алексей77 написав:В Дии могут быть только военные облигации по регламенту или в перспективе обычные тоже могут в нее прилепить?


наразі пишуть лише про військові https://militarybonds.diia.gov.ua/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 бер, 2025 20:46

  moveton написав:
  Visky написав:Ви оплатили після 18:00 30 березня, грейс період - до 18:00 30 травня

Но цена облигаций понедельничной становится в 17:30, если не раньше (в Сенсе до скорого будущего в 16:30 меняют, не помню, как в ICU), поэтому после 18:00 можно уже не спешить 8)

Актуальні ПУМБ-ціни десь видно?
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 08:44

Яку кредитку, в якому банку найкраше взяти для купівлі військових облігацій за кредитні ? ( крім Привата )
angra
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 09:10

angra ПУМБ ,Аккорд ,Глобус , Радабанк
osypenkotetiana
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 14:58

  Amethyst написав:І ото персменша нічим не допомогла? При обов'язковому обороті то в 20К. Я спокійно 200К роблю СЕПом, правда тільки на свої та дружини (теж в Престижі) в інших банках. Актуалізацію проходив от минулим літом

Вы не поняли. До этого я тоже благополучно с пидрымки райфа разбрасывал СЕПом без ограничений на свои карты, на свой же ИНН. А с 25.02 они внедрили новые правила. Система автоматом считает сумму p2p+СЭП в месяц и блочит все транзации, которые превышают месячный лимит в 150 тыс. Только после обращения к персмену, она подала заявку на разовую разблокировку и транзакция прошла. И так теперь каждый раз нужно делать( И пофиг какой у тебя пакет обслуживания. Исключение здесь может быть только если официальный ежемесячный доход превышает 150 тыс.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 09:46

Кредитні

angra

Доброго ранку, підкажіть будь ласка, чи платитиму десь комісію у схемі:

Купую гривневі ОВДП
Через ДІЮ
купую у icu
За кредитні кошти (Сенс)
з Виплатою на Є підтримку (Сенс)
Bender_jss
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 13:14

Bender_jss Я не скажу тому що сам тільки збираюсь купувати через Дію. Але надіюсь що добрі люди на форумі розкажуть що і як, тому що самому на форумі знайти відповіді на ці питання то треба пів дня витратити.
angra
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 13:26

  Bender_jss написав:angra

Доброго ранку, підкажіть будь ласка, чи платитиму десь комісію у схемі:

Купую гривневі ОВДП
Через ДІЮ
купую у icu
За кредитні кошти (Сенс)
з Виплатою на Є підтримку (Сенс)


Без комісій
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 13:39

Navegantes
Дякую
Bender_jss
 
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  #<1 ... 774775776777
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