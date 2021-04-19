|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 04 бер, 2025 14:41
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16471
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 1722 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
6
Додано: Сер 05 бер, 2025 12:37
Підкажіть, де краще тримати ОВДП для дострокового продажу. Щоб кошти швидко приходили.
І чи правильно я розумію, що при купівлі через Дію, гроші при продажу залітають на ту є підтримку, яку вказував при купівлі
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 428
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 05 бер, 2025 13:51
ukr0014959 написав:
І чи правильно я розумію, що при купівлі через Дію, гроші при продажу залітають на ту є підтримку, яку вказував при купівлі
Откуда такая странная идея? еПидтримка для выплат исключительно от Минфина. При продаже на вторичке покупатель на неё чисто технически зачислить не сможет. Поэтому переводит кто куда. ICU, например, на брокерский счёт продавца в самом же ICU.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5216
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 606 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
Додано: Сер 05 бер, 2025 13:57
moveton написав: ukr0014959 написав:
І чи правильно я розумію, що при купівлі через Дію, гроші при продажу залітають на ту є підтримку, яку вказував при купівлі
Откуда такая странная идея? еПидтримка для выплат исключительно от Минфина. При продаже на вторичке покупатель на неё чисто технически зачислить не сможет. Поэтому переводит кто куда. ICU, например, на брокерский счёт продавца в самом же ICU.
Угуу. Т.е. при досрочной продаже в ИКУ для внешнего вывода нуна еще дополнительно указать/верифицировать несколько своих счетов в др. банках
После выплат, обычно на сл. опердн, нуна не забыть сварганить в кабинете руцями платежку на перевод. Если до 10:00 эт сделать, то до 12:00 ИКУ оправит на внешку, а нет -- то дето ближе з 16:30...Вообщем есть геморр ((
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6159
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 475 раз.
- Подякували: 1196 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Сер 05 бер, 2025 14:21
Amethyst написав:
Вообщем есть геморр ((
Зато никаких меморандумных лимитов при переводе в банк. А если продавать для того, чтобы тут же другие бумаги купить (а это у инвестора должно бы быть типовой активностью), то вообще шикарно
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5216
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 606 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6159
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 475 раз.
- Подякували: 1196 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Сер 05 бер, 2025 15:25
Amethyst написав:
Ну, все таки, клиент живет не для того, шобы бумаги купить, а покупает бумаги, шобы жить
Брокеры/дилеры думают обратное
Но я к тому, что классически капитал должен быть в основном постоянно вложен. Быстренько продать, пока не подешевело и быстренько купить следующие, пока не подорожало - тут действительно скорость проведения сделок важна и могут и минуты иметь значение. И капитал несоизмеримо больше денег на месяц покушать поэтому не проблема иметь на жизнь запас на недели, пока идут переводы. Вон, у SWIFT один только перевод может легко неделю занять и это далеко не предел. А день-два от завки на продажу до обналички - это миг.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5216
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 606 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
Додано: Сер 05 бер, 2025 15:32
moveton написав: Amethyst написав:
Ну, все таки, клиент живет не для того, шобы бумаги купить, а покупает бумаги, шобы жить
Брокеры/дилеры думают обратное
Но я к тому, что классически капитал должен быть в основном постоянно вложен. Быстренько продать, пока не подешевело и быстренько купить следующие, пока не подорожало - тут действительно скорость проведения сделок важна и могут и минуты иметь значение. И капитал несоизмеримо больше денег на месяц покушать поэтому не проблема иметь на жизнь запас на недели, пока идут переводы. Вон, у SWIFT один только перевод может легко неделю занять и это далеко не предел. А день-два от завки на продажу до обналички - это миг.
Кредитный капитал еще должен быть возвращен иногда в грейс
-
spiridonwot
-
-
- Повідомлень: 179
- З нами з: 22.07.21
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|2979
|
|
|1
|2565
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
|
|62
|95994
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|