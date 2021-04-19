RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 775776777778
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 14:41

Досягнуто угоди про перегляд програми МВФ
https://icu.ua/research/dosyagnuto-ugod ... ogrami-mvf
greenozon
 
Повідомлень: 16471
З нами з: 01.06.14
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1722 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 12:37

Продаж ОВДП

Підкажіть, де краще тримати ОВДП для дострокового продажу. Щоб кошти швидко приходили.
І чи правильно я розумію, що при купівлі через Дію, гроші при продажу залітають на ту є підтримку, яку вказував при купівлі
ukr0014959
 
Повідомлень: 428
З нами з: 05.01.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 13:51

  ukr0014959 написав:І чи правильно я розумію, що при купівлі через Дію, гроші при продажу залітають на ту є підтримку, яку вказував при купівлі

Откуда такая странная идея? еПидтримка для выплат исключительно от Минфина. При продаже на вторичке покупатель на неё чисто технически зачислить не сможет. Поэтому переводит кто куда. ICU, например, на брокерский счёт продавца в самом же ICU.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5216
З нами з: 23.03.18
Подякував: 42 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
 
4
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 13:57

  moveton написав:
  ukr0014959 написав:І чи правильно я розумію, що при купівлі через Дію, гроші при продажу залітають на ту є підтримку, яку вказував при купівлі

Откуда такая странная идея? еПидтримка для выплат исключительно от Минфина. При продаже на вторичке покупатель на неё чисто технически зачислить не сможет. Поэтому переводит кто куда. ICU, например, на брокерский счёт продавца в самом же ICU.

Угуу. Т.е. при досрочной продаже в ИКУ для внешнего вывода нуна еще дополнительно указать/верифицировать несколько своих счетов в др. банках :idea:
После выплат, обычно на сл. опердн, нуна не забыть сварганить в кабинете руцями платежку на перевод. Если до 10:00 эт сделать, то до 12:00 ИКУ оправит на внешку, а нет -- то дето ближе з 16:30...Вообщем есть геморр ((
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6159
З нами з: 05.05.21
Подякував: 475 раз.
Подякували: 1196 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:21

Re: Ринок ОВДП

  Amethyst написав:Вообщем есть геморр ((

Зато никаких меморандумных лимитов при переводе в банк. А если продавать для того, чтобы тут же другие бумаги купить (а это у инвестора должно бы быть типовой активностью), то вообще шикарно 8)
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5216
З нами з: 23.03.18
Подякував: 42 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
 
4
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 15:14

  moveton написав:
  Amethyst написав:Вообщем есть геморр ((

Зато никаких меморандумных лимитов при переводе в банк. А если продавать для того, чтобы тут же другие бумаги купить (а это у инвестора должно бы быть типовой активностью), то вообще шикарно 8)

Ну, все таки, клиент живет не для того, шобы бумаги купить, а покупает бумаги, шобы жить 8)
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6159
З нами з: 05.05.21
Подякував: 475 раз.
Подякували: 1196 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 15:25

  Amethyst написав:Ну, все таки, клиент живет не для того, шобы бумаги купить, а покупает бумаги, шобы жить 8)

Брокеры/дилеры думают обратное :mrgreen: Но я к тому, что классически капитал должен быть в основном постоянно вложен. Быстренько продать, пока не подешевело и быстренько купить следующие, пока не подорожало - тут действительно скорость проведения сделок важна и могут и минуты иметь значение. И капитал несоизмеримо больше денег на месяц покушать поэтому не проблема иметь на жизнь запас на недели, пока идут переводы. Вон, у SWIFT один только перевод может легко неделю занять и это далеко не предел. А день-два от завки на продажу до обналички - это миг.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5216
З нами з: 23.03.18
Подякував: 42 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
 
4
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 15:32

  moveton написав:
  Amethyst написав:Ну, все таки, клиент живет не для того, шобы бумаги купить, а покупает бумаги, шобы жить 8)

Брокеры/дилеры думают обратное :mrgreen: Но я к тому, что классически капитал должен быть в основном постоянно вложен. Быстренько продать, пока не подешевело и быстренько купить следующие, пока не подорожало - тут действительно скорость проведения сделок важна и могут и минуты иметь значение. И капитал несоизмеримо больше денег на месяц покушать поэтому не проблема иметь на жизнь запас на недели, пока идут переводы. Вон, у SWIFT один только перевод может легко неделю занять и это далеко не предел. А день-два от завки на продажу до обналички - это миг.

Кредитный капитал еще должен быть возвращен иногда в грейс :)
spiridonwot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 179
З нами з: 22.07.21
Подякував: 42 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 775776777778
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, spiridonwot, ukr0014959 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 2979
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 2565
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 95994
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7778)
05.03.2025 14:32
Sense Bank (13725)
05.03.2025 14:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.