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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 776777778779
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 15:56

  moveton написав:
  ukr0014959 написав:І чи правильно я розумію, що при купівлі через Дію, гроші при продажу залітають на ту є підтримку, яку вказував при купівлі

Откуда такая странная идея? еПидтримка для выплат исключительно от Минфина. При продаже на вторичке покупатель на неё чисто технически зачислить не сможет. Поэтому переводит кто куда. ICU, например, на брокерский счёт продавца в самом же ICU.


Ніби таке написано в ICU, що при про продажу бумаг, які куплені через Дію гроші зарахують на е підтримку. Може помилився. Тобто ICU краще ніж Сенс, через ті ліміти
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 16:46

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:На данный момент Сенс чуть ли не единственный банк, который Меморандум подписал, но исполнять не спешит. Может и начать, конечно

та не кричіть ви, гроші тишу люблять.
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 12:13

ІКУ загубила гроші

От вчора понакидував в обід на ІКУ через Портмоне купу грошей з 5 банків
І до цих пір нічого не прийшло. Шукають
Отаке воне "тихе і неспішне інвестування" :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 12:21

  Amethyst написав:От вчора понакидував в обід на ІКУ через Портмоне купу грошей з 5 банків
І до цих пір нічого не прийшло. Шукають
Отаке воне "тихе і неспішне інвестування" :mrgreen:

Это ввод, а не вывод. Его в ICU никто не ускорял. Ещё и через МПС и Портмоне, т.е. через дополнительных посредников. AFAIR, раньше 14 часов сегодня не появятся и хорошо, если, как бывало, после этого в блок не уйдут на несколько дней. Да, на такие сроки нужно рассчитывать. В этом плане банковские брокеры приятнее.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 12:28

  moveton написав:
  Amethyst написав:От вчора понакидував в обід на ІКУ через Портмоне купу грошей з 5 банків
І до цих пір нічого не прийшло. Шукають
Отаке воне "тихе і неспішне інвестування" :mrgreen:

Это ввод, а не вывод. Его в ICU никто не ускорял. Ещё и через МПС и Портмоне, т.е. через дополнительных посредников. AFAIR, раньше 14 часов сегодня не появятся и хорошо, если, как бывало, после этого в блок не уйдут на несколько дней. Да, на такие сроки нужно рассчитывать. В этом плане банковские брокеры приятнее.

Ну так Авангард -- своя рідна-ріднесенька банка ж..
Гроші от зайшли 5хв тому, всього півгодини шукали після моєї заявки ))
Прискорюються неспішні ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 12:40

  Amethyst написав:Ну так Авангард -- своя рідна-ріднесенька банка ж..

Вот только брокерский счёт конкретного клиента - это не счёт в Авангарде. Это кухня уже самого ICU, как счёт у мобильного оператора, например. Этап замечания транзакции по котловому счёту ICU и на основе этого пополнения личного счёта самый долгий и похоже, что до сих пор ручной.

  Amethyst написав:Гроші от зайшли 5хв тому, всього півгодини шукали після моєї заявки ))
Прискорюються неспішні ))

Реально электровеники стали. Я привык, что очень хорошо, если на следующий день письмо только прочитают.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 12:50

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:на следующий день письмо только прочитают.


хто читає пісьмо очима в 22 сторіччі той за бортом 100%
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