ukr0014959 написав:І чи правильно я розумію, що при купівлі через Дію, гроші при продажу залітають на ту є підтримку, яку вказував при купівлі
Откуда такая странная идея? еПидтримка для выплат исключительно от Минфина. При продаже на вторичке покупатель на неё чисто технически зачислить не сможет. Поэтому переводит кто куда. ICU, например, на брокерский счёт продавца в самом же ICU.
Ніби таке написано в ICU, що при про продажу бумаг, які куплені через Дію гроші зарахують на е підтримку. Може помилився. Тобто ICU краще ніж Сенс, через ті ліміти
Amethyst написав:От вчора понакидував в обід на ІКУ через Портмоне купу грошей з 5 банків І до цих пір нічого не прийшло. Шукають Отаке воне "тихе і неспішне інвестування"
Это ввод, а не вывод. Его в ICU никто не ускорял. Ещё и через МПС и Портмоне, т.е. через дополнительных посредников. AFAIR, раньше 14 часов сегодня не появятся и хорошо, если, как бывало, после этого в блок не уйдут на несколько дней. Да, на такие сроки нужно рассчитывать. В этом плане банковские брокеры приятнее.
Amethyst написав:От вчора понакидував в обід на ІКУ через Портмоне купу грошей з 5 банків І до цих пір нічого не прийшло. Шукають Отаке воне "тихе і неспішне інвестування"
Это ввод, а не вывод. Его в ICU никто не ускорял. Ещё и через МПС и Портмоне, т.е. через дополнительных посредников. AFAIR, раньше 14 часов сегодня не появятся и хорошо, если, как бывало, после этого в блок не уйдут на несколько дней. Да, на такие сроки нужно рассчитывать. В этом плане банковские брокеры приятнее.
Ну так Авангард -- своя рідна-ріднесенька банка ж.. Гроші от зайшли 5хв тому, всього півгодини шукали після моєї заявки )) Прискорюються неспішні ))
Amethyst написав:Ну так Авангард -- своя рідна-ріднесенька банка ж..
Вот только брокерский счёт конкретного клиента - это не счёт в Авангарде. Это кухня уже самого ICU, как счёт у мобильного оператора, например. Этап замечания транзакции по котловому счёту ICU и на основе этого пополнения личного счёта самый долгий и похоже, что до сих пор ручной.
Amethyst написав:Гроші от зайшли 5хв тому, всього півгодини шукали після моєї заявки )) Прискорюються неспішні ))
Реально электровеники стали. Я привык, что очень хорошо, если на следующий день письмо только прочитают.
І ще питання: якщо є кредитка (ред) з мінусовим балансом і потрібно буде продати ОВДП куплені в додатку з вайту - куди зайдуть гроші від продажу (гривня) - на вайт чи спочатку буде погашено кредит автоматом, а залишок вже піде на вайт? Дякую заздалегідь))
asti написав:Підкажіть будь ласка, купувати ОВДП в рахунок кредитного ліміту у Сенсі щоби не було комісії потрібно через Дію чи можна безпосередньо через застосунок банку?
SSA покупку ОВГЗ кредитными средствами всё так же не позволяет.
asti написав:І ще питання: якщо є кредитка (ред) з мінусовим балансом і потрібно буде продати ОВДП куплені в додатку з вайту - куди зайдуть гроші від продажу (гривня) - на вайт чи спочатку буде погашено кредит автоматом, а залишок вже піде на вайт? Дякую заздалегідь))
Справка утверждает, что при продаже счёт выбирается руками. Поэтому вариантов очень много, но второй из описанных сделать не получится: если выбрать кредитку, то на неё залетит всё.