Отакої!
Тут декілька людей писало що Сенс Приват та ПУМБ дозволяють купляти у рахунок кредитного ліміту - виходить вводили в оману?!
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 06 бер, 2025 15:59
Отакої!
Тут декілька людей писало що Сенс Приват та ПУМБ дозволяють купляти у рахунок кредитного ліміту - виходить вводили в оману?!
Додано: Чет 06 бер, 2025 16:15
asti Приват дає в себе на сайті, Сенс і ПУМБ - через Дію. І ця щедрість може закінчитись в будь-який момент
Додано: Чет 06 бер, 2025 16:18
НБУ сьогодні підняв обліковку
+1%
14.5% ==> 15.5%
(по депосертах для банків взагалі лафандер! бабкі із воздуха внатурі)
viewtopic.php?p=5833294&sid=86d1d3b3774cdfa71ea3d641f65d889d#p5833294
робимо ставки панове, які банки перші відреагують по ОВДП %%
(моя думка - Приват)
Додано: Чет 06 бер, 2025 16:24
Дякую, якщо через Сенс купувати (з сенсівської кредитки) то є підтримку теж сенсівську вказувати для погашення? - В мене сенсівську є - підтримку в Дії не активується! Пише - ви аґпроживаєтн в регіоні для якого не визначено відповідних виплат...
Додано: Чет 06 бер, 2025 16:29
До котрої години можна в Дії залишати заявку щоби сьогоднішнім днем пройшла купівля?
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