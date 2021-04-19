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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 777778779780
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 15:59

  moveton написав:
  asti написав:Підкажіть будь ласка, купувати ОВДП в рахунок кредитного ліміту у Сенсі щоби не було комісії потрібно через Дію чи можна безпосередньо через застосунок банку?

SSA покупку ОВГЗ кредитными средствами всё так же не позволяет.

Отакої!
Тут декілька людей писало що Сенс Приват та ПУМБ дозволяють купляти у рахунок кредитного ліміту - виходить вводили в оману?!
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 16:15

asti Приват дає в себе на сайті, Сенс і ПУМБ - через Дію. І ця щедрість може закінчитись в будь-який момент
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 16:18

НБУ сьогодні підняв обліковку
+1%

14.5% ==> 15.5%

(по депосертах для банків взагалі лафандер! бабкі із воздуха внатурі)

viewtopic.php?p=5833294&sid=86d1d3b3774cdfa71ea3d641f65d889d#p5833294


робимо ставки панове, які банки перші відреагують по ОВДП %%
(моя думка - Приват)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 16:24

  Дюрі-бачі написав:asti Приват дає в себе на сайті, Сенс і ПУМБ - через Дію. І ця щедрість може закінчитись в будь-який момент
Дякую, якщо через Сенс купувати (з сенсівської кредитки) то є підтримку теж сенсівську вказувати для погашення? - В мене сенсівську є - підтримку в Дії не активується! Пише - ви аґпроживаєтн в регіоні для якого не визначено відповідних виплат...
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 16:29

До котрої години можна в Дії залишати заявку щоби сьогоднішнім днем пройшла купівля?
asti
 
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