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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 778779780781>
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 15:59

  moveton написав:
  asti написав:Підкажіть будь ласка, купувати ОВДП в рахунок кредитного ліміту у Сенсі щоби не було комісії потрібно через Дію чи можна безпосередньо через застосунок банку?

SSA покупку ОВГЗ кредитными средствами всё так же не позволяет.

Отакої!
Тут декілька людей писало що Сенс Приват та ПУМБ дозволяють купляти у рахунок кредитного ліміту - виходить вводили в оману?!
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 16:15

asti Приват дає в себе на сайті, Сенс і ПУМБ - через Дію. І ця щедрість може закінчитись в будь-який момент
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 16:18

НБУ сьогодні підняв обліковку
+1%

14.5% ==> 15.5%

(по депосертах для банків взагалі лафандер! бабкі із воздуха внатурі)

viewtopic.php?p=5833294&sid=86d1d3b3774cdfa71ea3d641f65d889d#p5833294


робимо ставки панове, які банки перші відреагують по ОВДП %%
(моя думка - Приват)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 16:24

  Дюрі-бачі написав:asti Приват дає в себе на сайті, Сенс і ПУМБ - через Дію. І ця щедрість може закінчитись в будь-який момент
Дякую, якщо через Сенс купувати (з сенсівської кредитки) то є підтримку теж сенсівську вказувати для погашення? - В мене сенсівську є - підтримку в Дії не активується! Пише - ви аґпроживаєтн в регіоні для якого не визначено відповідних виплат...
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 16:29

До котрої години можна в Дії залишати заявку щоби сьогоднішнім днем пройшла купівля?
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 16:44

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:Дякую, якщо через Сенс купувати (з сенсівської кредитки) то є підтримку теж сенсівську вказувати для погашення?

По вкусу. Любую, откуда нравится потом на кредитку переводить. Или не переводить. Никто не запрещает кредитку погашать деньгами и из других источников.

  asti написав:- В мене сенсівську є - підтримку в Дії не активується! Пише - ви аґпроживаєтн в регіоні для якого не визначено відповідних виплат...

А от других банков активируется? :shock: Казалось бы какая Дие разница какой банк...
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 17:05

Короче, купил в Сенсе немного Судака (30.04.25) с РЕД карты за кредитные, вроде без комиссий. По идее если Минфин вовремя погасит должен вписаться в Грейс.
Есть какие-то подводные камни этой операции - или можно расслабиться? Там Дия сенсовскую Е-пидтримку (которую указал для погашения) почему-то не хочет активировать - типа мой регион не подходит, хотя две другие (Газ и Приват) вроде норм. Было у кого-нибудь такое??!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 17:09

  greenozon написав:НБУ сьогодні підняв обліковку
+1%

14.5% ==> 15.5%

(по депосертах для банків взагалі лафандер! бабкі із воздуха внатурі)

viewtopic.php?p=5833294&sid=86d1d3b3774cdfa71ea3d641f65d889d#p5833294


робимо ставки панове, які банки перші відреагують по ОВДП %%
(моя думка - Приват)
А як відреагували на минуле підняття? Пам'ятаю, на вторинці спочатку реакції не було, далі не відстежував. На первинці вже на наступному аукціоні можуть продавити вгору, на вторинці реакція якщо і буде, то не одразу і почнеться з довгих. Ще й попит великий зараз не стимулює до підвищення
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 17:25

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:Короче, купил в Сенсе немного Судака (30.04.25) с РЕД карты за кредитные, вроде без комиссий. По идее если Минфин вовремя погасит должен вписаться в Грейс.
Есть какие-то подводные камни этой операции - или можно расслабиться? Там Дия сенсовскую Е-пидтримку (которую указал для погашения) почему-то не хочет активировать - типа мой регион не подходит, хотя две другие (Газ и Приват) вроде норм. Было у кого-нибудь такое??!

1) 100 гривень комісії Сенсу в розрахункову дату.
2) А воно точно встигне все вчасно зарахуватись на рахунок? Я б менеше 2-3 днів не залишав. Взагалі я в Сенсі тільки Хамелеон в вічному мінусі використовую.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 17:35

  Дюрі-бачі написав:
  asti написав:Короче, купил в Сенсе немного Судака (30.04.25) с РЕД карты за кредитные, вроде без комиссий. По идее если Минфин вовремя погасит должен вписаться в Грейс.
Есть какие-то подводные камни этой операции - или можно расслабиться? Там Дия сенсовскую Е-пидтримку (которую указал для погашения) почему-то не хочет активировать - типа мой регион не подходит, хотя две другие (Газ и Приват) вроде норм. Было у кого-нибудь такое??!

1) 100 гривень комісії Сенсу в розрахункову дату.
2) А воно точно встигне все вчасно зарахуватись на рахунок? Я б менеше 2-3 днів не залишав. Взагалі я в Сенсі тільки Хамелеон в вічному мінусі використовую.

Думаю, що це 30-те буде щось жаХливе у Сенса. Обліжки виплатять на єПідримку десь ближче к 17:30 і після цього ССА ляже... до 20:00 :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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