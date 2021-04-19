Отакої!
Тут декілька людей писало що Сенс Приват та ПУМБ дозволяють купляти у рахунок кредитного ліміту - виходить вводили в оману?!
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Додано: Чет 06 бер, 2025 15:59
Отакої!
Тут декілька людей писало що Сенс Приват та ПУМБ дозволяють купляти у рахунок кредитного ліміту - виходить вводили в оману?!
Додано: Чет 06 бер, 2025 16:15
asti Приват дає в себе на сайті, Сенс і ПУМБ - через Дію. І ця щедрість може закінчитись в будь-який момент
Додано: Чет 06 бер, 2025 16:18
НБУ сьогодні підняв обліковку
+1%
14.5% ==> 15.5%
(по депосертах для банків взагалі лафандер! бабкі із воздуха внатурі)
viewtopic.php?p=5833294&sid=86d1d3b3774cdfa71ea3d641f65d889d#p5833294
робимо ставки панове, які банки перші відреагують по ОВДП %%
(моя думка - Приват)
Додано: Чет 06 бер, 2025 16:24
Дякую, якщо через Сенс купувати (з сенсівської кредитки) то є підтримку теж сенсівську вказувати для погашення? - В мене сенсівську є - підтримку в Дії не активується! Пише - ви аґпроживаєтн в регіоні для якого не визначено відповідних виплат...
Додано: Чет 06 бер, 2025 16:29
До котрої години можна в Дії залишати заявку щоби сьогоднішнім днем пройшла купівля?
Додано: Чет 06 бер, 2025 16:44
Re: Ринок ОВДП
По вкусу. Любую, откуда нравится потом на кредитку переводить. Или не переводить. Никто не запрещает кредитку погашать деньгами и из других источников.
А от других банков активируется? Казалось бы какая Дие разница какой банк...
Додано: Чет 06 бер, 2025 17:05
Короче, купил в Сенсе немного Судака (30.04.25) с РЕД карты за кредитные, вроде без комиссий. По идее если Минфин вовремя погасит должен вписаться в Грейс.
Есть какие-то подводные камни этой операции - или можно расслабиться? Там Дия сенсовскую Е-пидтримку (которую указал для погашения) почему-то не хочет активировать - типа мой регион не подходит, хотя две другие (Газ и Приват) вроде норм. Было у кого-нибудь такое??!
Додано: Чет 06 бер, 2025 17:09
А як відреагували на минуле підняття? Пам'ятаю, на вторинці спочатку реакції не було, далі не відстежував. На первинці вже на наступному аукціоні можуть продавити вгору, на вторинці реакція якщо і буде, то не одразу і почнеться з довгих. Ще й попит великий зараз не стимулює до підвищення
Додано: Чет 06 бер, 2025 17:25
Re: Ринок ОВДП
1) 100 гривень комісії Сенсу в розрахункову дату.
2) А воно точно встигне все вчасно зарахуватись на рахунок? Я б менеше 2-3 днів не залишав. Взагалі я в Сенсі тільки Хамелеон в вічному мінусі використовую.
Додано: Чет 06 бер, 2025 17:35
Думаю, що це 30-те буде щось жаХливе у Сенса. Обліжки виплатять на єПідримку десь ближче к 17:30 і після цього ССА ляже... до 20:00
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