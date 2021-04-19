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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 778779780781
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 17:46

  Visky написав:
  greenozon написав:НБУ сьогодні підняв обліковку
+1%

14.5% ==> 15.5%

(по депосертах для банків взагалі лафандер! бабкі із воздуха внатурі)

viewtopic.php?p=5833294&sid=86d1d3b3774cdfa71ea3d641f65d889d#p5833294


робимо ставки панове, які банки перші відреагують по ОВДП %%
(моя думка - Приват)
А як відреагували на минуле підняття? Пам'ятаю, на вторинці спочатку реакції не було, далі не відстежував. На первинці вже на наступному аукціоні можуть продавити вгору, на вторинці реакція якщо і буде, то не одразу і почнеться з довгих. Ще й попит великий зараз не стимулює до підвищення



Реакції одразу не було, через певний час підняв Приват,
потім ICU
viewtopic.php?p=5829905#p5829905
i ще Сенс
viewtopic.php?p=5824265#p5824265
решту вроді майже не відреагували
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 17:53

  Дюрі-бачі написав:
  asti написав:Короче, купил в Сенсе немного Судака (30.04.25) с РЕД карты за кредитные, вроде без комиссий. По идее если Минфин вовремя погасит должен вписаться в Грейс.
Есть какие-то подводные камни этой операции - или можно расслабиться? Там Дия сенсовскую Е-пидтримку (которую указал для погашения) почему-то не хочет активировать - типа мой регион не подходит, хотя две другие (Газ и Приват) вроде норм. Было у кого-нибудь такое??!

1) 100 гривень комісії Сенсу в розрахункову дату.
2) А воно точно встигне все вчасно зарахуватись на рахунок? Я б менеше 2-3 днів не залишав. Взагалі я в Сенсі тільки Хамелеон в вічному мінусі використовую.

100 гривень - не так страшно, тим більше там хіба нема можливості деяку кількість операцій провести чи ще щось щоб не було комісії (як у вайті)?

З приводу того, що не зайде вчасно я теж нервую, але в мене є, в принципі чим підстрахуватися. У мене ще й у приваті цей папір є (купляв за свої). А чому саме хамелеон - там немає платні щомісячної?
Мені просто банк Ред запропонував з кредитним лімітом -
я й повівся))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 17:55

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:100 гривень - не так страшно, тим більше там хіба нема можливості деяку кількість операцій провести чи ще щось щоб не було комісії (як у вайті)?

Есть - погасить кредит до конца РД :P Это ж не абонка, а плата за то, что в момент окончания РД ты в кредите.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 17:59

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:У мене ще й у приваті цей папір
от в Приваті я його десь 23.04 продам, щоб погасити борг.
  asti написав:А чому саме хамелеон - там немає платні щомісячної?

Нема відсотків (є комісія 100 грн), треба погашати лише 2500 щомісяця.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:51

  Дюрі-бачі написав:
  asti написав:У мене ще й у приваті цей папір
от в Приваті я його десь 23.04 продам, щоб погасити борг.
  asti написав:А чому саме хамелеон - там немає платні щомісячної?

Нема відсотків (є комісія 100 грн), треба погашати лише 2500 щомісяця.

Зрозуміло, мені просто кредитний ліміт саме на Ред дали, Хамелеон без ліміту пропонували))

А не простіше буде числа 15-17 квітня продати доляр на максимумі і погасити кредит, а у кінці місяця (коли доляр зазвичай падає, особливо "перед шашликами", як у квітні) відкупитись на погашення?
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:53

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:Зрозуміло, мені просто кредитний ліміт саме на Ред дали, Хамелеон без ліміту пропонували))

У Сени КЛ почти свободно распределяется между картами. Если больше 500 грн, то остаток можно перенести и на Хамон.

  asti написав:А не простіше буде числа 15-17 квітня продати доляр на максимумі і погасити кредит, а у кінці місяця (коли доляр зазвичай падає, особливо "перед шашликами", як у квітні) відкупитись на погашення?

Может и проще. А если не упадёт, а, как некоторые мечтают, будет па60? :wink:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 19:12

  moveton написав:
  asti написав:100 гривень - не так страшно, тим більше там хіба нема можливості деяку кількість операцій провести чи ще щось щоб не було комісії (як у вайті)?

Есть - погасить кредит до конца РД :P Это ж не абонка, а плата за то, что в момент окончания РД ты в кредите.

Если эту сотню никак не получится скостить - можно будет на ближайшей волне слить доллар и погасить кредит до конца месяца и карту закрыть))
asti
 
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